Eksklusif! Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bongkar Rahasia Juara Championship, Agam Haris Dobrak Strategi ke Super League

JawaPos.com — Garudayaksa FC memastikan diri menjadi juara Pegadaian Championship 2025/2026 usai mengalahkan PSS Sleman 4-3 lewat adu penalti di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (9/5/2026).

Di balik keberhasilan Spirit of Garuda promosi ke Super League musim depan, asisten pelatih Agam Haris membongkar fondasi taktikal, mental, hingga strategi kolektif yang menjadi kunci lahirnya tim juara.

Kesuksesan Garudayaksa FC bukan sekadar hasil keberuntungan di partai final. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro tampil konsisten sejak awal musim hingga akhirnya menundukkan PSS Sleman dalam duel dramatis yang berlangsung selama 120 menit.

Garudayaksa FC tampil efektif sejak awal pertandingan final. Mereka unggul lebih dulu lewat Alfin Kelilauw pada menit ke-22 sebelum Everton Nascimento menggandakan skor melalui penalti di menit ke-35.

PSS Sleman sempat memberikan tekanan sepanjang laga hingga memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2.

Namun, Garudayaksa FC tampil lebih tenang saat adu penalti dan memastikan gelar juara Pegadaian Championship 2025/2026.

Kapan Titik Balik Garudayaksa FC Menjadi Tim Juara? Agam Haris menyebut titik balik terbesar tim terjadi saat para pemain mulai memahami pentingnya permainan kolektif.

Menurutnya, perubahan mental dan cara berpikir pemain menjadi fondasi utama keberhasilan Garudayaksa FC musim ini.

“Titik balik paling signifikan terjadi ketika pemain mulai memahami permainan secara kolektif, bukan hanya menjalankan instruksi individu,” ujar Agam Haris dalam wawancara eksklusif bersama JawaPos.com, Rabu (13/5/2026).