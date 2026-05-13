Eksklusif! Asisten Pelatih Garudayaksa FC Bongkar Rahasia Juara Championship, Agam Haris Dobrak Strategi ke Super League

Asisten pelatih Garudayaksa FC Agam Haris membeberkan strategi dan rahasia sukses tim juara Pegadaian Championship 20252026. (Dok. Agam Haris for JawaPos.com)
JawaPos.com — Garudayaksa FC memastikan diri menjadi juara Pegadaian Championship 2025/2026 usai mengalahkan PSS Sleman 4-3 lewat adu penalti di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (9/5/2026).
Di balik keberhasilan Spirit of Garuda promosi ke Super League musim depan, asisten pelatih Agam Haris membongkar fondasi taktikal, mental, hingga strategi kolektif yang menjadi kunci lahirnya tim juara.
Tim asuhan Widodo Cahyono Putro tampil konsisten sejak awal musim hingga akhirnya menundukkan PSS Sleman dalam duel dramatis yang berlangsung selama 120 menit.
Garudayaksa FC tampil efektif sejak awal pertandingan final. Mereka unggul lebih dulu lewat Alfin Kelilauw pada menit ke-22 sebelum Everton Nascimento menggandakan skor melalui penalti di menit ke-35.
PSS Sleman sempat memberikan tekanan sepanjang laga hingga memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2.
Namun, Garudayaksa FC tampil lebih tenang saat adu penalti dan memastikan gelar juara Pegadaian Championship 2025/2026.
Agam Haris menyebut titik balik terbesar tim terjadi saat para pemain mulai memahami pentingnya permainan kolektif.
Menurutnya, perubahan mental dan cara berpikir pemain menjadi fondasi utama keberhasilan Garudayaksa FC musim ini.
“Titik balik paling signifikan terjadi ketika pemain mulai memahami permainan secara kolektif, bukan hanya menjalankan instruksi individu,” ujar Agam Haris dalam wawancara eksklusif bersama JawaPos.com, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga:Timnas Indonesia U-17 Gagal ke Piala Dunia U-17 2026! Kurniawan Dwi Yulianto Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab
Ia menjelaskan seluruh elemen tim mulai saling melengkapi dan tidak ada pemain yang merasa paling menonjol. Situasi itu membuat chemistry tim berkembang sangat kuat sepanjang kompetisi berlangsung.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam