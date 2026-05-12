Jadwal Lengkap Pekan ke-33 BRI Super League: Persib, Borneo FC, Persis dan Madura dalam Tekanan

JawaPos.com–Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2025/2026 semakin panas memasuki pekan ke-33. Tidak hanya perebutan trofi di papan atas, drama zona degradasi juga membuat sisa kompetisi musim ini berjalan makin menegangkan.

Sorotan utama tentu tertuju pada duel Persib Bandung dan Borneo FC yang masih bersaing ketat di jalur juara. Kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Namun, Persib masih memimpin klasemen sementara karena unggul head to head atas Pesut Etam.

Pekan ke-33 bisa menjadi momentum penting bagi Maung Bandung untuk mengunci gelar juara lebih cepat. Namun jalan yang harus dilewati tidak mudah karena mereka akan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam WIB.

PSM dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan saat bermain di kandang sendiri. Atmosfer suporter dan tekanan pertandingan dipastikan membuat laga berjalan panas sejak menit awal. Apalagi PSM juga masih ingin menutup musim dengan posisi terbaik di klasemen akhir.

Di sisi lain, Borneo FC juga menjalani partai tandang yang tidak kalah berat. Tim asal Samarinda itu akan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada hari dan jam yang sama dengan pertandingan PSM kontra Persib.

Situasi ini membuat persaingan juara semakin menarik. Jika Persib mampu menang sementara Borneo FC gagal meraih poin penuh, gelar juara dipastikan menjadi milik tim asuhan Bojan Hodak.

Namun jika kedua tim sama-sama menang, penentuan juara kemungkinan berlanjut hingga pekan terakhir kompetisi. Hal itu tentu membuat tensi persaingan semakin tinggi karena margin kesalahan makin kecil.

Tak hanya papan atas, perhatian publik juga tertuju pada pertarungan menghindari degradasi. Hingga pekan ke-32, baru PSBS Biak dan Semen Padang yang dipastikan turun kasta. Satu slot degradasi tersisa kini diperebutkan Persis Solo dan Madura United.