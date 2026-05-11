Borneo FC Terus Tempel Ketat Persib Bandung, Gelar Juara Berpeluang Ditentukan hingga Laga Pemungkas!

JawaPos.com-P, demikian catatan I.League.

Keberhasilan Persib Bandung menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League tidak terlepas dari keberhasilan mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Pada pertandingan ini Persib Bandung mengemas kemenangan berkat gol Adam Alis, setelah sebelumnya tertinggal melalui Alaaeddine Ajarie. Sementara itu, peringkat kedua ditempati Borneo FC yang memiliki 75 poin dari 32 pertandingan, kalah head to head dengan Persib Bandung.

Borneo FC kembali berhasil menyamai poin Persib Bandung setelah mengalahkan Bali United secara dramatis dengan skor 3-2 pada pekan 32 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin.

Pada pertandingan ini Borneo FC mengemas kemenangan berkat gol Mariano Peralta (2) dan Juan Villa, sedangkan Bali United sempat unggul serta menyamakan kedudukan melalui Teppei Yachida serta Caxambu (GBD).

Dua tim teratas tersebut akan bertarung mati-matian untuk memperebutkan gelar juara Super League musim ini. Dua pertandingan terakhir akan menjadi laga krusial untuk Persib dan Borneo FC. Persib akan bertanding melawan PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie di Pare-Pare (17/5) dan bermain tandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) melawan Persijap Jepara (23/5).

Di atas kertas, laga melawan Persijap tidak akan susah untuk dimenangkan Persib. Tapi gelar juara belum tentu menjadi milik mereka. Sebab, laga kontra PSM dipastikan jadi laga yang berat, yang bukan tak mungkin menghadirkan kekalahan bagi Persib, sekaligus jadi kesempatan bagi Borneo FC untuk menyalip di tikungan, karena tim yang bermarkas di Stadion Segiri, Samarinda, itu justru akan bertandang menghadapi Persijap terlebih dulu di Stadion Gelora Bumi Kartini (17/5). Di laga pemungkas, tim oranye itu akan berhadapan dengan Malut United di kandang mereka pada 23 Mei.