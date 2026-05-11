Link Live Streaming Bali United vs Borneo FC: Kejutan, Fabio Lefundes Punya Modal Positif Tempel Persib Bandung

JawaPos.com - Pertandingan antara Bali United kontra Borneo FC Samarinda akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga tersebut menjadi momentum bagi skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC Samarinda- untuk menempel ketat Persib Bandung.

Modal Positif Pesut Etam Borneo FC Samarinda membawa kejutan modal positif ke markas Bali United setelah membungkam Persita Tangerang di Stadion Segiri, Selasa (5/5). Selain raihan tiga poin, laga tersebut juga menandai kembalinya striker yang baru kembali pascacedera sembilan bulan, Habibi Jusuf. Dua modal positif penting ini bisa membuat skuad asuhan Fabio Lefundes makin percaya diri.

"Pertandingan lawan Persita sangat berarti buat kita, kemenangan yang penting. Saya juga sangat bersyukur bisa bermain lagi," kata Habibi, dikutip dari laman I.League, Senin (11/5/2026).

Kini, Habibi bertekad menemukan kembali sentuhan terbaiknya di lapangan. Lebih dari itu, ia bertekad membawa Borneo FC Samarinda menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan.

"Insyaallah bisa mengembalikan feel bisa bertanding lebih bagus lagi dan insyaallah ketiga pertandingan terakhir kita dapat poin maksimal," ujarnya.

Sementara, pelatih Borneo FC Samarinda, Fabio Lefundes sendiri menyambut hangat kembalinya sang striker. Bagi pelatih asal Brasil tersebut, Habibi tetap memiliki peran krusial meski baru pulih dari cedera panjang.

"Dia pemain yang sangat penting buat kita. Semoga ke depan bisa semakin berkontribusi dengan performanya," tutur Lefundes.

Perjalanan Borneo FC Samarinda bisa dikatakan tidak mudah. Sebab, Pesut Etam akan melakoni laga tandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tandang tersebut menjadi harga mati bagi skuad Pesut Etam untuk terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- saat ini kian mantap di puncak klasemen usai menumbangkan Persija Jakarta pada Minggu (10/5).