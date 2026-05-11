Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 12 Mei 2026 | 01.34 WIB

Carlos Franca Ucap Terima Kasih, Persijap Jepara Bertahan di Super League Musim Depan

Aksi Carlos Franca saat Persijap Jepara kalahkan Persita Tangerang. (Dok. Persijap Jepara)

JawaPos.com–Carlos Franca merasa senang bisa membantu Persijap Jepara bertahan di Super League setelah mengalahkan Persita Tangerang. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Banten International Stadium, Minggu (10/5).

Persijap Jepara sudah unggul pada menit ke-25 lewat gol dari Dicky Kurniawan. Gol tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, Persijap mampu menambah dua gol. Sudi Abdallah dan Carlos Franca berhasil membuat timnya memimpin dengan 3-0 hingga laga berakhir.

Bagi Persijap, kemenangan melawan Persita sangatlah berarti. Sebab, tiga poin tersebut membuat mereka tetap bertahan di Super League musim depan.

Setelah dipastikan bertahan di Super League, Carlos Franca menuliskan perasaan senangnya. Di sosial media, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi musim perdana di Super League.

”Bagiku, ini adalah pasukan terkuat yang pernah kuikuti. Kita tahu betapa beratnya musim ini, dan aku berterima kasih kepada semua orang karena tidak pernah menyerah. Kalian benar-benar yang terbaik!” tulis Carlos Franca di Instagram.

Selain kepada rekan setim, Carlos Franca juga mengucapkan terima kasih kepada suporter yang sudah setia mendukung Persijap. Pemain asal Brasil tersebut juga ingin merayakan bertahannya Laskar Kalinyamat di laga kandang terakhir musim ini melawan Borneo FC pada 17 Mei nanti.

”Kepada para penggemar, terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Kalian juga merupakan bagian dari kisah ini. Kami masih ingin bertemu kalian di kandang kami untuk merayakan bersama! Dan akhirnya, untuk semua orang yang mendukung tim lawan... selamat malam. PERSIJAP É LIGA SATU!” tutur Carlos Franca.

Pada laga kemenangan melawan Persita, Franca menjadi salah satu pemain berbahaya di lini depan. Melihat statistik permainan dari I League, pemain asal Brasil tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
