Carlos Franca Ucap Terima Kasih, Persijap Jepara Bertahan di Super League Musim Depan

Aksi Carlos Franca saat Persijap Jepara kalahkan Persita Tangerang. (Dok. Persijap Jepara)
JawaPos.com–Carlos Franca merasa senang bisa membantu Persijap Jepara bertahan di Super League setelah mengalahkan Persita Tangerang. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Banten International Stadium, Minggu (10/5).
Persijap Jepara sudah unggul pada menit ke-25 lewat gol dari Dicky Kurniawan. Gol tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.
Di babak kedua, Persijap mampu menambah dua gol. Sudi Abdallah dan Carlos Franca berhasil membuat timnya memimpin dengan 3-0 hingga laga berakhir.
Baca Juga:Tatap Piala Dunia 2030, John Herdman Minta Skuad Garuda Terbiasa Hadapi Lawan Berat dan Main di Luar Indonesia
Bagi Persijap, kemenangan melawan Persita sangatlah berarti. Sebab, tiga poin tersebut membuat mereka tetap bertahan di Super League musim depan.
Setelah dipastikan bertahan di Super League, Carlos Franca menuliskan perasaan senangnya. Di sosial media, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi musim perdana di Super League.
”Bagiku, ini adalah pasukan terkuat yang pernah kuikuti. Kita tahu betapa beratnya musim ini, dan aku berterima kasih kepada semua orang karena tidak pernah menyerah. Kalian benar-benar yang terbaik!” tulis Carlos Franca di Instagram.
Selain kepada rekan setim, Carlos Franca juga mengucapkan terima kasih kepada suporter yang sudah setia mendukung Persijap. Pemain asal Brasil tersebut juga ingin merayakan bertahannya Laskar Kalinyamat di laga kandang terakhir musim ini melawan Borneo FC pada 17 Mei nanti.
”Kepada para penggemar, terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Kalian juga merupakan bagian dari kisah ini. Kami masih ingin bertemu kalian di kandang kami untuk merayakan bersama! Dan akhirnya, untuk semua orang yang mendukung tim lawan... selamat malam. PERSIJAP É LIGA SATU!” tutur Carlos Franca.
Pada laga kemenangan melawan Persita, Franca menjadi salah satu pemain berbahaya di lini depan. Melihat statistik permainan dari I League, pemain asal Brasil tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan