Borong 2 Gol ke Gawang Persija Jakarta, Adam Alis: Yang Penting Persib Bandung 3 Poin!

Ilustrasi - Pemain Persib, Adam Alis, usai cetak gol beberapa waktu lalu. (Dok. MaungBandungID/Persib)
JawaPos.com - Kemenangan penting berhasil diraih Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026, skuad Maung Bandung menang dengan skor 2-1 lewat dua gol yang dicetak Adam Alis.
Laga berjalan cukup ketat sejak menit awal. Persija tampil agresif dan mampu memberi tekanan besar kepada Persib Bandung, terutama pada babak pertama.
Tim asuhan Bojan Hodak bahkan sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya bangkit melalui permainan yang lebih tenang dan efektif.
Adam Alis menjadi sosok penting dalam kemenangan tersebut. Gelandang berusia 32 tahun itu mencetak dua gol pada menit ke-28 dan 38 untuk membalikkan keadaan sekaligus memastikan Persib Bandung membawa pulang tiga poin penting.
Usai pertandingan, Adam mengakui pertandingan melawan Persija tidak berjalan mudah. Ia merasakan tekanan besar dari tim lawan, terutama ketika Persib Bandung tertinggal di awal laga.
Namun, mental bertanding dan semangat pantang menyerah menjadi faktor utama yang membuat timnya mampu keluar dari situasi sulit.
Menurut Adam, kemenangan atas Persija terasa jauh lebih penting dibanding catatan pribadi berupa dua gol yang ia cetak. Baginya, tambahan tiga poin sangat berarti dalam persaingan papan atas klasemen musim ini.
“Pertandingan cukup berat. Kami sempat tertekan dan tertinggal lebih dulu, tapi tim tetap berusaha bangkit. Yang paling penting kami bisa mendapatkan tiga poin,” ujar Adam usai pertandingan dikutip dari persib.co.id.
Kemenangan ini membuat posisi Persib Bandung semakin kuat di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.
