Bojan Hodak Puas Persib Bandung Amankan Tiga Poin di Pertandingan El Clasico Lawan Persija Jakarta

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak waspadai permainan PSIM. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil membawa pulang kemenangan penting usai menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026, berjalan ketat sejak menit awal dan penuh tensi khas duel dua tim besar Indonesia.
Persib Bandung sempat berada dalam tekanan setelah Persija unggul lebih dulu melalui gol Alaaeddine Ajarie pada menit ke-19.
Gol tersebut membuat pertandingan semakin panas karena kedua tim tampil agresif dalam perebutan bola dan serangan balik cepat.
Namun, tim asuhan Bojan Hodak mampu merespons dengan baik. Adam Alis tampil sebagai sosok penting dalam kebangkitan Persib Bandung lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-28 dan 38.
Dua gol itu sekaligus membalikkan keadaan dan membawa Maung Bandung unggul sebelum turun minum.
Pada babak kedua, Persija mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.
Meski mendapat tekanan cukup besar, lini belakang Persib Bandung mampu tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak dikutip dari persib.co.id mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya.
