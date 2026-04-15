PSIS Ditinggal Andri Ramawi, Ketua Panser Biru Bongkar Alasan Sebenarnya

JawaPos.com - Kabar mundurnya Andri Ramawi dari kursi pelatih kepala PSIS Semarang sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan suporter.

Isu konflik internal hingga campur tangan manajemen sempat beredar luas, terutama di media sosial. Namun, Ketua Panser Biru, Wareng, memastikan kabar tersebut tidak benar.

Melalui akun Instagram pribadinya @kepareng_wareng, Wareng mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani langsung oleh Andri Ramawi. Unggahan itu dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang simpang siur.

“Biar jelas semua, jadi pelatih tidak diganti oleh manajemen, Fariz, Amry atau Ebleh, tapi karena benar-benar mengajukan pengunduran diri,” tulis Wareng dalam keterangan unggahannya.

Ia juga meminta suporter untuk tetap memberikan dukungan kepada manajemen baru PSIS. Menurutnya, kondisi tim saat ini membutuhkan kepercayaan, bukan justru kritik tanpa dasar.

“Mohon percoyo sek, beri kesempatan manajemen baru berjuang untuk PSIS. Jangan malah diganggu dengan omongan yang tidak ada dasarnya,” lanjutnya.

Dalam unggahan lainnya, Wareng juga mengungkap alasan di balik keputusan Andri Ramawi mundur. Ternyata, keputusan tersebut tidak lepas dari situasi yang dialami AV, sosok yang berperan membawa Andri bergabung ke PSIS.

AV sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik PSIS. Namun, ia harus meninggalkan klub karena masih terikat dalam sistem di Madura United, sehingga tidak bisa didaftarkan secara resmi sebagai bagian dari tim.