PSIS Ditinggal Andri Ramawi, Ketua Panser Biru Bongkar Alasan Sebenarnya

Ilustrasi PSIS melakukan persiapan laga. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar mundurnya Andri Ramawi dari kursi pelatih kepala PSIS Semarang sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan suporter.
Isu konflik internal hingga campur tangan manajemen sempat beredar luas, terutama di media sosial. Namun, Ketua Panser Biru, Wareng, memastikan kabar tersebut tidak benar.
Melalui akun Instagram pribadinya @kepareng_wareng, Wareng mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani langsung oleh Andri Ramawi. Unggahan itu dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang simpang siur.
Baca Juga:Dorong Liga Indonesia Naik Kelas! I.League Bidik Kolaborasi dengan Eredivisie, La Liga, J.League dan Bundesliga
“Biar jelas semua, jadi pelatih tidak diganti oleh manajemen, Fariz, Amry atau Ebleh, tapi karena benar-benar mengajukan pengunduran diri,” tulis Wareng dalam keterangan unggahannya.
Ia juga meminta suporter untuk tetap memberikan dukungan kepada manajemen baru PSIS. Menurutnya, kondisi tim saat ini membutuhkan kepercayaan, bukan justru kritik tanpa dasar.
“Mohon percoyo sek, beri kesempatan manajemen baru berjuang untuk PSIS. Jangan malah diganggu dengan omongan yang tidak ada dasarnya,” lanjutnya.
Baca Juga:Jegal Garuda Muda! Muhammad Shukor Adan Bongkar Kekuatan Timnas Indonesia U-17, Malaysia U-17 Siap Bangkit di Piala AFF U-17 2026
Dalam unggahan lainnya, Wareng juga mengungkap alasan di balik keputusan Andri Ramawi mundur. Ternyata, keputusan tersebut tidak lepas dari situasi yang dialami AV, sosok yang berperan membawa Andri bergabung ke PSIS.
AV sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik PSIS. Namun, ia harus meninggalkan klub karena masih terikat dalam sistem di Madura United, sehingga tidak bisa didaftarkan secara resmi sebagai bagian dari tim.
Situasi ini sempat memicu masalah serius. Bahkan, manajemen PSIS dikabarkan menerima somasi dari pihak Madura United hanya dua hari sebelum laga melawan Deltras Sidoarjo.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja