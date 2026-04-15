Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 01.34 WIB

PSIS Ditinggal Andri Ramawi, Ketua Panser Biru Bongkar Alasan Sebenarnya

Ilustrasi PSIS melakukan persiapan laga. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabar mundurnya Andri Ramawi dari kursi pelatih kepala PSIS Semarang sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan suporter.

Isu konflik internal hingga campur tangan manajemen sempat beredar luas, terutama di media sosial. Namun, Ketua Panser Biru, Wareng, memastikan kabar tersebut tidak benar.

Melalui akun Instagram pribadinya @kepareng_wareng, Wareng mengunggah surat pengunduran diri yang ditandatangani langsung oleh Andri Ramawi. Unggahan itu dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang simpang siur.

“Biar jelas semua, jadi pelatih tidak diganti oleh manajemen, Fariz, Amry atau Ebleh, tapi karena benar-benar mengajukan pengunduran diri,” tulis Wareng dalam keterangan unggahannya.

Ia juga meminta suporter untuk tetap memberikan dukungan kepada manajemen baru PSIS. Menurutnya, kondisi tim saat ini membutuhkan kepercayaan, bukan justru kritik tanpa dasar.

“Mohon percoyo sek, beri kesempatan manajemen baru berjuang untuk PSIS. Jangan malah diganggu dengan omongan yang tidak ada dasarnya,” lanjutnya.

Dalam unggahan lainnya, Wareng juga mengungkap alasan di balik keputusan Andri Ramawi mundur. Ternyata, keputusan tersebut tidak lepas dari situasi yang dialami AV, sosok yang berperan membawa Andri bergabung ke PSIS.

AV sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik PSIS. Namun, ia harus meninggalkan klub karena masih terikat dalam sistem di Madura United, sehingga tidak bisa didaftarkan secara resmi sebagai bagian dari tim.

Situasi ini sempat memicu masalah serius. Bahkan, manajemen PSIS dikabarkan menerima somasi dari pihak Madura United hanya dua hari sebelum laga melawan Deltras Sidoarjo.

Artikel Terkait
Panser Biru Rayakan Hari Ulang Tahun ke-25 dengan Ziarah ke Makam Dirigen Legenda Kirun - Image
Sepak Bola Indonesia

Panser Biru Rayakan Hari Ulang Tahun ke-25 dengan Ziarah ke Makam Dirigen Legenda Kirun

26 Maret 2026, 17.19 WIB

Akhirnya Pindah! PSIS Semarang Tinggalkan Mess Lama, Lokasi Baru Bikin Penasaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Akhirnya Pindah! PSIS Semarang Tinggalkan Mess Lama, Lokasi Baru Bikin Penasaran

12 Februari 2026, 15.25 WIB

Ketua Panser Biru Optimistis Skuad PSIS Semarang Siap Tempur di Putaran Ketiga Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Ketua Panser Biru Optimistis Skuad PSIS Semarang Siap Tempur di Putaran Ketiga Championship

09 Februari 2026, 19.18 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

