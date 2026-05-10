John Herdman Nyatakan Masuk di Grup Neraka Jadi Tantangan Hebat untuk Tim Garuda

JawaPos.com-Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut berada di Grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand akan menjadi tantangan besar untuk tim Garuda. Grup itu sendiri disebut-sebut sebagai grup neraka.

Jepang sendiri merupakan tim tersukses di turnamen ini dengan empat gelar juara, dengan Qatar juga menyandang predikat sebagai tim yang pernah memenangi turnamen ini dengan dua gelar.

Sementara Thailand meski belum pernah menjadi juara di Asia tetap tak bisa dipandang remeh karena mereka adalah tim terkuat di Asia Tenggara setelah memenangi Piala ASEAN atau Piala AFF sebanyak tujuh kali.

“Setiap pertandingan memiliki tantangan uniknya sendiri. Akan ada mentalitas berbeda yang dibutuhkan untuk menjalani setiap laga dan kita harus melangkah satu pertandingan demi satu pertandingan. Jadi daripada melihat ini sebagai tantangan besar, saya melihatnya sebagai peluang besar,” kata Herdman, dikutip dari Kita Garuda, Minggu.

Meski banyak pihak menilai Grup F sebagai salah satu grup terberat di turnamen, Herdman menegaskan bahwa setiap grup di level Asia tak ada yang mudah. Di level Asia, apalagi di Piala Asia, setiap grup akan sulit siapa pun negara yang menghuninya.

“Banyak orang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit. Tetapi di level AFC seperti ini, setiap grup memang sulit," kata pelatih asal Inggris itu.

Ia pun kemudian meminta anak-anak asuhnya untuk memanfaatkan Piala Asia 2027 sebagai ajang melihat level Indonesia sejauh mana di hadapan dua tim kuat Asia, yaitu Jepang yang juga merupakan langganan bermain Piala Dunia, dan juga Qatar yang akan memainkan Piala Dunia kedua mereka tahun ini.