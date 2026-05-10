Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 10 Mei 2026 | 16.56 WIB

Market Value Grup F Piala Asia 2027: Jepang Tembus Rp 4 Triliun, Indonesia di Posisi Kedua

Timnas Indonesia berada di urutan kedua di bawah Jepang pada market value skuad Grup F Piala Asia 2027. (Instagram.com/@timnasindonesia)

JawaPos.com - Indonesia, Jepang, Thailand, dan Qatar mengisi Grup F Piala Asia 2027 yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada Januari-Februari 2027.

Berdasarkan ranking FIFA, Timnas Indonesia menjadi skuad paling rendah (121) di grup ini dibandingkan tiga tim lain yang berada di ranking 100 besar dunia. Jepang menjadi yang teratas diikuti Qatar dan Thailand.

Meski demikian, untuk nilai pasar atau market value skuad, Jay Idzes dan rekan berada di urutan kedua tepat di bawah Jepang. Dilansir dari Transfermarkt, skuad Indonesia bernilai EUR 30,68 juta atau Rp 567,6 miliar.

Adapun Jepang menjadi yang tertinggi di Grup F sekaligus di Piala Asia 2027 dengan nilai mencapai EUR 264,2 juta atau Rp 4,89 triliun. Pemain seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, hingga Ayase Ueda menjadi beberapa nama yang memiliki market value tinggi di skuad Samurai Biru.

Sementara itu, Qatar bernilai EUR 18,30 juta atau Rp 338,6 miliar, dan Thailand menjadi yang terendah dengan market value mencapai EUR 8,70 juta atau Rp 161 miliar.

Market Value Skuad Grup F Piala Asia 2027

Jepang: EUR 264,2 juta atau Rp 4,89 triliun

INDONESIA: EUR 30,68 juta atau Rp 567,6 miliar

Qatar: EUR 18,30 juta atau Rp 338,6 miliar

Thailand: EUR 8,70 juta atau Rp 161 miliar

Jadwal Piala Asia 2027 Grup F

Matchday 1: Jepang vs INDONESIA (11/1/2027)

Matchday 2: INDONESIA vs Qatar (16/1/2027)

Matchday 3: Thailand vs INDONESIA (20/1/2027)

Editor: Edi Yulianto
