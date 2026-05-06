Gol Menit Akhir Antar Indonesia Buka Piala Asia U-17 dengan Kemenangan atas Tiongkok

JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 membuka Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan tiga poin berharga setelah menang 1-0 atas Tiongkok lewat gol menit-menit akhir Keanu Sanjaya di King Abdullah Sport City Pitch A, Selasa (5/6).

Dilansir dari Antara, Tiongkok beberapa kali berhasil menusuk pertahanan Indonesia, namun selalu kandas. Tim pertahanan Indonesia pimpinan Mathew Baker tampil solid dengan beberapa kali melakukan blok dan penampilan cemerlang kiper Mike Rajasa.

Penampilan apik Garuda Muda membuat Tiongkok tak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya.

Indonesia kesulitan pada 30 menit pertama dan baru menemukan bentuk permainannya pada 15 menit terakhir. Indonesia semakin percaya diri. Pada menit ke-43, Indonesia mendapatkan peluang berbahaya dari aksi Chico Jericho.

Chico berada di situasi cukup baik di pertahanan Tiongkok. Namun karena gangguan tiga pemain lawan membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Pada babak kedua, permainan Indonesia tak berubah dengan menerapkan formasi 5-4-1 saat bertahan dan 3-4-3 ketika menyerang. Pendekatan ini menjaga permainan Indonesia tetap solid, seperti pada babak pertama.

Tiongkok mendapatkan peluang berbahaya pada menit ke-62, namun dimentahkan Mike dengan sangat baik. Setelah kesulitan pada 20 menit pertama babak kedua, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto keluar dari tekanan dalam 25 menit setelahnya.

Alhasil, pada menit ke-67, Indonesia menciptakan gol dari lemparan jauh Farik Rizqi. Namun, gol ini dianulir wasit karena handball seorang pemain Indonesia.