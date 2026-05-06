Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 14.38 WIB

Gol Menit Akhir Antar Indonesia Buka Piala Asia U-17 dengan Kemenangan atas Tiongkok

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara) - Image

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)

JawaPos.comTimnas Indonesia U-17 membuka Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan tiga poin berharga setelah menang 1-0 atas Tiongkok lewat gol menit-menit akhir Keanu Sanjaya di King Abdullah Sport City Pitch A, Selasa (5/6).

Dilansir dari Antara, Tiongkok beberapa kali berhasil menusuk pertahanan Indonesia, namun selalu kandas. Tim pertahanan Indonesia pimpinan Mathew Baker tampil solid dengan beberapa kali melakukan blok dan penampilan cemerlang kiper Mike Rajasa.

Penampilan apik Garuda Muda membuat Tiongkok tak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya.

Indonesia kesulitan pada 30 menit pertama dan baru menemukan bentuk permainannya pada 15 menit terakhir. Indonesia semakin percaya diri. Pada menit ke-43, Indonesia mendapatkan peluang berbahaya dari aksi Chico Jericho.

Chico berada di situasi cukup baik di pertahanan Tiongkok. Namun karena gangguan tiga pemain lawan membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

Pada babak kedua, permainan Indonesia tak berubah dengan menerapkan formasi 5-4-1 saat bertahan dan 3-4-3 ketika menyerang. Pendekatan ini menjaga permainan Indonesia tetap solid, seperti pada babak pertama.

Tiongkok mendapatkan peluang berbahaya pada menit ke-62, namun dimentahkan Mike dengan sangat baik. Setelah kesulitan pada 20 menit pertama babak kedua, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto keluar dari tekanan dalam 25 menit setelahnya.

Alhasil, pada menit ke-67, Indonesia menciptakan gol dari lemparan jauh Farik Rizqi. Namun, gol ini dianulir wasit karena handball seorang pemain Indonesia.

Kemudian pada menit ke-78, aksi Baker membuahkan peluang berbahaya untuk Indonesia tapi tendangan Baker menyamping gawang Tiongkok. Setelah upaya demi upaya dilakukan, gol yang dinanti-nanti Indonesia akhirnya tercipta pada menit ke-87 melalui kaki Keanu. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Pesan Nova Arianto ke Timnas Indonesia U-17 Sebelum Berjuang di Piala Asia: Main Enjoy!  - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Nova Arianto ke Timnas Indonesia U-17 Sebelum Berjuang di Piala Asia: Main Enjoy! 

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.08 WIB

Jadwal AFC U-17 Asian Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tiongkok, Siaran Langsung, dan Live Streaming - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal AFC U-17 Asian Cup 2026 Timnas Indonesia vs Tiongkok, Siaran Langsung, dan Live Streaming

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.00 WIB

Jadwal Timnas Indonesia Dalam Fase Grup Piala Asia U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Timnas Indonesia Dalam Fase Grup Piala Asia U-17 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 12.36 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore