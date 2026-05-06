Gol Menit Akhir Antar Indonesia Buka Piala Asia U-17 dengan Kemenangan atas Tiongkok

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)
JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 membuka Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan tiga poin berharga setelah menang 1-0 atas Tiongkok lewat gol menit-menit akhir Keanu Sanjaya di King Abdullah Sport City Pitch A, Selasa (5/6).
Dilansir dari Antara, Tiongkok beberapa kali berhasil menusuk pertahanan Indonesia, namun selalu kandas. Tim pertahanan Indonesia pimpinan Mathew Baker tampil solid dengan beberapa kali melakukan blok dan penampilan cemerlang kiper Mike Rajasa.
Penampilan apik Garuda Muda membuat Tiongkok tak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya.
Baca Juga:Muhammad Riyandi Bongkar Kelemahan Persis Solo! Persebaya Surabaya Wajib Manfaatkan Bola Mati
Indonesia kesulitan pada 30 menit pertama dan baru menemukan bentuk permainannya pada 15 menit terakhir. Indonesia semakin percaya diri. Pada menit ke-43, Indonesia mendapatkan peluang berbahaya dari aksi Chico Jericho.
Chico berada di situasi cukup baik di pertahanan Tiongkok. Namun karena gangguan tiga pemain lawan membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
Pada babak kedua, permainan Indonesia tak berubah dengan menerapkan formasi 5-4-1 saat bertahan dan 3-4-3 ketika menyerang. Pendekatan ini menjaga permainan Indonesia tetap solid, seperti pada babak pertama.
Baca Juga:Leo Lelis Makin Tersisih! Statistik 22 Laga Tak Cukup Bendung Duet Gustavo-Risto di Persebaya Surabaya
Tiongkok mendapatkan peluang berbahaya pada menit ke-62, namun dimentahkan Mike dengan sangat baik. Setelah kesulitan pada 20 menit pertama babak kedua, pasukan Kurniawan Dwi Yulianto keluar dari tekanan dalam 25 menit setelahnya.
Alhasil, pada menit ke-67, Indonesia menciptakan gol dari lemparan jauh Farik Rizqi. Namun, gol ini dianulir wasit karena handball seorang pemain Indonesia.
Kemudian pada menit ke-78, aksi Baker membuahkan peluang berbahaya untuk Indonesia tapi tendangan Baker menyamping gawang Tiongkok. Setelah upaya demi upaya dilakukan, gol yang dinanti-nanti Indonesia akhirnya tercipta pada menit ke-87 melalui kaki Keanu.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!