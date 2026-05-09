Prediksi Persija Jakarta vs Persib Bandung: Maung Bandung Percaya Diri, Macan Kemayoran Bakal Agresif!

Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas. (instagram @persija)
JawaPos.com - Laga antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini.
Duel klasik dua rival besar sepak bola Indonesia itu tak hanya menyajikan gengsi panjang, tetapi juga menentukan arah persaingan gelar juara di penghujung kompetisi.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (10/5), diprediksi berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal.
Baca Juga:Mauricio Souza Ungkap Satu Harapan Penting Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung
Kedua tim sama-sama datang dengan misi besar dan tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.
Persib Bandung saat ini masih berada di jalur perebutan trofi. Tim asuhan Bojan Hodak membutuhkan kemenangan demi menjaga posisi di papan atas klasemen agar tidak tergeser pesaing terdekat. Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting sebelum memasuki dua laga terakhir musim ini.
Di sisi lain, Persija Jakarta juga berada dalam tekanan besar. Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang menjadi juara. Hasil imbang apalagi kekalahan bisa membuat langkah mereka semakin berat dalam perburuan gelar.
Baca Juga:Profil Firdavs Norsafarov Wasit Persija Jakarta vs Persib Bandung: Pernah Pimpin Kemenangan Borneo FC 2-0
Situasi tersebut membuat duel Persija kontra Persib kali ini terasa berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Tidak hanya soal rivalitas, tetapi juga menyangkut nasib kedua tim di akhir kompetisi.
Pelatih Persib memilih meredam euforia yang berkembang menjelang pertandingan. Ia meminta para pemain tetap fokus dan tidak terbawa atmosfer besar laga.
Menurutnya, pertandingan melawan Persija selalu sulit karena faktor emosional sering memengaruhi jalannya laga.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau