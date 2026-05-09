Prediksi Persija Jakarta vs Persib Bandung: Maung Bandung Percaya Diri, Macan Kemayoran Bakal Agresif!

JawaPos.com - Laga antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini.

Duel klasik dua rival besar sepak bola Indonesia itu tak hanya menyajikan gengsi panjang, tetapi juga menentukan arah persaingan gelar juara di penghujung kompetisi.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (10/5), diprediksi berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal.

Kedua tim sama-sama datang dengan misi besar dan tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.

Persib Bandung saat ini masih berada di jalur perebutan trofi. Tim asuhan Bojan Hodak membutuhkan kemenangan demi menjaga posisi di papan atas klasemen agar tidak tergeser pesaing terdekat. Tambahan tiga poin akan menjadi modal penting sebelum memasuki dua laga terakhir musim ini.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga berada dalam tekanan besar. Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang menjadi juara. Hasil imbang apalagi kekalahan bisa membuat langkah mereka semakin berat dalam perburuan gelar.

Situasi tersebut membuat duel Persija kontra Persib kali ini terasa berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Tidak hanya soal rivalitas, tetapi juga menyangkut nasib kedua tim di akhir kompetisi.

Pelatih Persib memilih meredam euforia yang berkembang menjelang pertandingan. Ia meminta para pemain tetap fokus dan tidak terbawa atmosfer besar laga.