Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.06 WIB

Prediksi Arema FC vs PSM Makassar, Marcos Santos Ungkap Alasan Rotasi Pemain Singo Edan

Pelatih Marcos Santos yakin Arema FC siap menghadapi PSM Makassar. (Arema FC) - Image

Pelatih Marcos Santos yakin Arema FC siap menghadapi PSM Makassar. (Arema FC)

JawaPos.com - Arema FC kembali menjalani laga penting pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5) sore. 

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk bangkit setelah hasil kurang maksimal dalam dua laga terakhir.

Sorotan tertuju pada performa Arema FC yang kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir. 

Situasi tersebut membuat pelatih Marcos Santos mendapat banyak pertanyaan terkait perubahan komposisi pemain yang dilakukan dalam beberapa laga terakhir.

Perbedaan permainan Arema FC antara babak pertama dan kedua saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu juga memunculkan anggapan bahwa rotasi pemain menjadi penyebab inkonsistensi tim. Namun, Marcos Santos menegaskan keputusan yang diambil bukan sekadar eksperimen taktik.

Pelatih asal Brasil itu menyebut kondisi fisik pemain menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan tim. 

Menurutnya, jadwal pertandingan yang padat membuat tim pelatih harus lebih berhati-hati agar pemain tidak mengalami cedera atau penurunan kondisi.

“Saya tidak melakukan perubahan hanya karena keinginan saya. Kami punya parameter fisik, kami tidak bisa ambil risiko,” ujar Marcos Santos dikutip ileague.id.

Meski berada dalam tekanan, Marcos melihat para pemain masih memiliki motivasi besar untuk memperbaiki situasi. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar! Duel Panas Penentu Nasib di Tengah Klasemen Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar! Duel Panas Penentu Nasib di Tengah Klasemen Super League 2025/2026

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.41 WIB

Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan?

Sabtu, 9 Mei 2026 | 19.11 WIB

Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar Super League Pekan 32: Singo Edan dan Juku Eja Mengincar Kemenangan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar Super League Pekan 32: Singo Edan dan Juku Eja Mengincar Kemenangan!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.40 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore