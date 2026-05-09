Prediksi Arema FC vs PSM Makassar, Marcos Santos Ungkap Alasan Rotasi Pemain Singo Edan

Pelatih Marcos Santos yakin Arema FC siap menghadapi PSM Makassar. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC kembali menjalani laga penting pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5) sore.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk bangkit setelah hasil kurang maksimal dalam dua laga terakhir.
Sorotan tertuju pada performa Arema FC yang kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir.
Situasi tersebut membuat pelatih Marcos Santos mendapat banyak pertanyaan terkait perubahan komposisi pemain yang dilakukan dalam beberapa laga terakhir.
Perbedaan permainan Arema FC antara babak pertama dan kedua saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu juga memunculkan anggapan bahwa rotasi pemain menjadi penyebab inkonsistensi tim. Namun, Marcos Santos menegaskan keputusan yang diambil bukan sekadar eksperimen taktik.
Pelatih asal Brasil itu menyebut kondisi fisik pemain menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan tim.
Menurutnya, jadwal pertandingan yang padat membuat tim pelatih harus lebih berhati-hati agar pemain tidak mengalami cedera atau penurunan kondisi.
“Saya tidak melakukan perubahan hanya karena keinginan saya. Kami punya parameter fisik, kami tidak bisa ambil risiko,” ujar Marcos Santos dikutip ileague.id.
Meski berada dalam tekanan, Marcos melihat para pemain masih memiliki motivasi besar untuk memperbaiki situasi.
