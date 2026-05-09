Jadwal dan Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar! Duel Panas Penentu Nasib di Tengah Klasemen Super League 2025/2026

JawaPos.com — Arema FC akan menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (9/5/2026) pukul 15.30 WIB. Duel dua tim papan tengah ini menjadi laga penting karena hasil pertandingan bisa memengaruhi posisi klasemen sementara dan peluang menutup musim di zona aman.

Pertandingan Arema FC vs PSM Makassar juga disiarkan secara langsung melalui televisi nasional dan layanan live streaming.

Kedua tim sama-sama datang dengan misi bangkit setelah menjalani musim yang belum konsisten hingga memasuki pekan ke-32.

Bagaimana Kondisi Terkini Arema FC dan PSM Makassar? Arema FC datang ke laga ini usai menelan kekalahan dramatis 3-2 dari Persik pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut membuat Singo Edan gagal memperbaiki posisi di papan tengah klasemen Super League 2025/2026.

Dari 31 pertandingan yang sudah dijalani, Arema FC mengoleksi 10 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 12 kekalahan. Raihan itu membawa Arema FC berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan total 39 poin.

Sementara itu, PSM Makassar justru sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 atas Bhayangkara FC. Tambahan tiga poin menjadi modal penting bagi Juku Eja sebelum bertandang ke Malang.

PSM Makassar saat ini berada di posisi ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 34 poin. Tim asal Sulawesi Selatan itu mencatatkan 8 kemenangan, 10 hasil seri, dan 13 kekalahan sepanjang musim ini.

Selisih lima poin membuat laga ini semakin menarik karena kemenangan bisa mengubah persaingan di papan tengah. PSM Makassar tentu ingin memangkas jarak, sedangkan Arema FC berupaya menjauh dari tekanan tim bawah.

Mengapa Arema FC Lebih Dijagokan Menang? Arema FC diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Faktor bermain di Stadion Kanjuruhan menjadi keuntungan besar bagi Singo Edan yang kembali tampil di markas utamanya.