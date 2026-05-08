Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.20 WIB

Nggak Ada Wakil Papua di Super League Musim Depan! PSBS Biak Degradasi dan Persipura Jayapura Gagal Promosi!

Pemain Persipura Jayapura gagal kalahkan Adhyaksa FC pada laga play-off Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas Enembe, Jumat (852026). (Persipura) - Image

Pemain Persipura Jayapura gagal kalahkan Adhyaksa FC pada laga play-off Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas Enembe, Jumat (852026). (Persipura)

JawaPos.com — Persipura Jayapura dipastikan gagal promosi ke Super League 2026/2027 setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada babak play-off Liga 2 di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). Kekalahan itu membuat Papua dipastikan tanpa wakil di kasta tertinggi musim depan setelah sebelumnya PSBS Biak juga terdegradasi.

Atmosfer Stadion Lukas Enembe sempat membara saat Persipura Jayapura tampil menekan sejak menit awal. Namun, dominasi penguasaan bola dan rentetan peluang gagal berbuah gol hingga peluit panjang dibunyikan.

Persipura Jayapura Dominan, Tapi Gagal Manfaatkan Peluang

Persipura Jayapura langsung mengambil inisiatif serangan pada babak pertama lewat permainan cepat dari sisi sayap.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu beberapa kali merepotkan lini belakang Adhyaksa FC melalui pergerakan Kelly Sroyer dan Gunansar Mandowen.

Peluang emas pertama hadir pada menit ke-23 saat Jeam Kelly Sroyer melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti.

Namun, kiper Adhyaksa FC Jefri Wibowo masih mampu melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman.

Tekanan kembali datang ketika Gunansar Mandowen berhasil menerobos masuk ke area pertahanan lawan.

Dia mengirim umpan matang kepada Reno Salampessy, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol pembuka.

Sepanjang 45 menit pertama, Persipura Jayapura tampil lebih agresif dengan penguasaan bola dominan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Incar Kemenangan Besar Kontra PSBS Biak, Ricky Kambuaya Target Sapu Bersih Laga Sisa Super League

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.24 WIB

Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Prediksi PSBS Biak vs Dewa United, Misi Banten Warriors Tembus Empat Besar

Jumat, 8 Mei 2026 | 16.50 WIB

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh - Image
Sepak Bola Indonesia

Cinta Nelson Alom ke Persebaya Surabaya Tak Pernah Padam! Pesan Harunya Bikin Bonek dan Bonita MerindingTersentuh

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.49 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore