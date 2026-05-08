Nggak Ada Wakil Papua di Super League Musim Depan! PSBS Biak Degradasi dan Persipura Jayapura Gagal Promosi!

Pemain Persipura Jayapura gagal kalahkan Adhyaksa FC pada laga play-off Liga 2 2025-2026 di Stadion Lukas Enembe, Jumat (852026). (Persipura)
JawaPos.com — Persipura Jayapura dipastikan gagal promosi ke Super League 2026/2027 setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada babak play-off Liga 2 di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). Kekalahan itu membuat Papua dipastikan tanpa wakil di kasta tertinggi musim depan setelah sebelumnya PSBS Biak juga terdegradasi.
Atmosfer Stadion Lukas Enembe sempat membara saat Persipura Jayapura tampil menekan sejak menit awal. Namun, dominasi penguasaan bola dan rentetan peluang gagal berbuah gol hingga peluit panjang dibunyikan.
Persipura Jayapura langsung mengambil inisiatif serangan pada babak pertama lewat permainan cepat dari sisi sayap.
Tim berjuluk Mutiara Hitam itu beberapa kali merepotkan lini belakang Adhyaksa FC melalui pergerakan Kelly Sroyer dan Gunansar Mandowen.
Peluang emas pertama hadir pada menit ke-23 saat Jeam Kelly Sroyer melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti.
Namun, kiper Adhyaksa FC Jefri Wibowo masih mampu melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman.
Tekanan kembali datang ketika Gunansar Mandowen berhasil menerobos masuk ke area pertahanan lawan.
Dia mengirim umpan matang kepada Reno Salampessy, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol pembuka.
Sepanjang 45 menit pertama, Persipura Jayapura tampil lebih agresif dengan penguasaan bola dominan.
