Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.17 WIB

Hasil Play-off Liga 2: Persipura Jayapura Tumbang 0-1 dari Adhyaksa FC, Mimpi Promosi ke Super League Buyar!

Persipura Jayapura gagal menang playoff Championship hadapi Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jumat (852026). (Persipura)

JawaPos.com — Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada laga playoff Championship di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). Gol tunggal Adilson Silva pada menit 45+1’ membuat Mutiara Hitam harus mengakhiri perjuangan mereka di kandang sendiri di hadapan publik Papua.

Atmosfer Stadion Lukas Enembe sempat membara sejak awal pertandingan dimulai pukul 15.00 WIB.

Dukungan penuh suporter tuan rumah tak mampu menyelamatkan Persipura Jayapura dari kekalahan penting yang menentukan nasib mereka musim ini.

Gol Adilson Silva Jadi Penentu Nasib Persipura Jayapura

Adhyaksa FC tampil disiplin sejak menit awal dan tidak memberikan banyak ruang kepada tuan rumah. Tim asuhan Ade Suhendra memilih bermain rapat sambil menunggu peluang lewat serangan balik cepat.

Strategi itu akhirnya membuahkan hasil pada injury time babak pertama. Adilson Silva sukses memanfaatkan peluang pada menit 45+1’ dan membuat Adhyaksa FC unggul 1-0 atas Persipura Jayapura.

Gol tersebut langsung mengejutkan publik Papua yang memenuhi stadion. Persipura Jayapura sebenarnya sempat menguasai bola lebih banyak, tetapi kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Pelatih Rahmad Darmawan terlihat beberapa kali memberikan instruksi agar pemain lebih tenang dalam menyusun serangan.

Namun tekanan yang besar membuat permainan Persipura Jayapura sering terburu-buru ketika memasuki area pertahanan Adhyaksa FC.

Persipura Jayapura Dominan, Tapi Finishing Bermasalah

Memasuki babak kedua, Persipura Jayapura langsung mengambil inisiatif menyerang. Gunansar Mandowen dan Jeam Kelly Sroyer berkali-kali mencoba menusuk dari sisi sayap untuk menciptakan peluang berbahaya.

