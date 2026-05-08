Bilang 'Datang Aja Gas' Berujung Dilaporkan Jakmania, Marc Klok ke Bobotoh Persib Bandung: Bercanda!

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok meminta Bobotoh untuk tidak hadir langsung ke stadion saat pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), dikutip dari ANTARA.

“Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk tidak away ke Stadion Segiri saat pertandingan Persija vs Persib,” kata Klok dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Ia juga menjelaskan pernyataan sebelumnya terkait ajakan ke Stadion Segiri hanyalah candaan dan tidak dimaksudkan untuk melanggar aturan yang berlaku.

“Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku,” ujarnya.

Head of Communication Persib Bandung, Adhi Pratama, mengatakan kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga keamanan pertandingan sekaligus menghindari potensi sanksi terhadap klub.

Menurutnya larangan tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025/2026 yang menyebutkan suporter tim tamu tidak diperkenankan hadir dalam pertandingan selama masa transformasi sepak bola nasional.

“Dukungan bagi tim tetap dapat diberikan melalui kegiatan menonton bersama atau dari rumah masing-masing,” katanya.

Adhi menegaskan manajemen tidak ingin ada pihak yang dirugikan apabila tetap memaksakan hadir di tribun stadion.