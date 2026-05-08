Bukan Sumpah Serapah! Doa Mengalir Deras untuk Persipura Jayapura Usai Gagal Promosi ke Super League

JawaPos.com — Persipura Jayapura dipenuhi dukungan dan doa dari suporter sepak bola Indonesia usai gagal promosi ke Super League 2026/2027 setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). Kekalahan itu membuat Mutiara Hitam kembali tertahan di Liga 2 dan memastikan tak ada wakil Papua di kasta tertinggi musim depan.

Atmosfer haru langsung terasa di media sosial Persipura Jayapura beberapa saat setelah peluit panjang dibunyikan.

Alih-alih melontarkan sumpah serapah, banyak suporter justru mengirim pesan penuh semangat agar klub asal Papua itu segera bangkit.

Bagaimana Persipura Jayapura Gagal Promosi? Persipura Jayapura sebenarnya tampil cukup dominan sejak awal pertandingan melawan Adhyaksa FC. Tim asuhan Rahmad Darmawan menguasai bola dan beberapa kali mengancam lewat Jeam Kelly Sroyer hingga Gunansar Mandowen.

Pada menit ke-23, Kelly Sroyer melepaskan tendangan keras yang masih bisa ditepis Jefri Wibowo.

Setelah itu, Gunansar Mandowen berhasil menembus pertahanan lawan dan mengirim umpan matang kepada Reno Salampessy, tetapi peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol.

Saat Persipura terus menekan, Adhyaksa FC justru mampu mencuri keunggulan lewat serangan balik cepat.

Pada menit 45+1, Hasyim Kipuw mengirim bola kepada Adilson Silva yang sukses memenangkan duel melawan Tinus Pae sebelum menaklukkan kiper Persipura.