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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 13 Juni 2026 | 15.25 WIB

Adhyaksa FC Bidik Palangka Raya Jadi Markas Baru, Siap Hidupkan Semangat Kalteng Putra

Penyerang Adhyaksa FC, Adilson Da Silva. (Istimewa) - Image

Penyerang Adhyaksa FC, Adilson Da Silva. (Istimewa)

JawaPos.com - Adhyaksa FC semakin menunjukkan keseriusannya untuk menjadikan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai markas mereka dalam menghadapi Super League Indonesia musim 2026/2027.

Sinyal tersebut menguat setelah Presiden Adhyaksa FC, Eko Setyawan, melakukan kunjungan langsung ke Stadion Tuah Pahoe yang diproyeksikan menjadi kandang tim pada musim mendatang.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penjajakan kerja sama antara Adhyaksa FC dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mengembangkan sepak bola daerah.

Hubungan antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin cukup lama melalui komunikasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Keinginan menjadikan Palangka Raya sebagai home base bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan klub di level kompetisi tertinggi.

Adhyaksa FC juga membawa visi jangka panjang untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih kuat di Kalimantan Tengah, termasuk membuka peluang yang lebih besar bagi talenta-talenta muda lokal.

Sebagai klub yang berhasil menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia dalam waktu relatif singkat, Adhyaksa FC ingin menghadirkan program pembinaan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan Elite Pro Academy yang nantinya dapat menjadi wadah bagi pemain muda Kalimantan Tengah untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional.

Keberadaan akademi tersebut dinilai penting mengingat Kalimantan Tengah memiliki banyak pemain muda berbakat yang selama ini membutuhkan akses pembinaan dan kompetisi yang lebih terstruktur.

Dengan adanya program tersebut, peluang pemain daerah untuk menembus level profesional diharapkan semakin terbuka.

Editor: Banu Adikara
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