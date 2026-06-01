Cetak 26 Gol Musim Ini, Adilson Da Silva Belum Capai Kesepakatan Baru dengan Adhyaksa FC

Adhyaksa FC berupaya mempertahankan penyerang Adilson Da Silva untuk kompetisi musim depan. (Istimewa)
JawaPos.com - Adhyaksa FC masih terus berupaya mempertahankan penyerang andalan Adilson Da Silva, untuk menghadapi kompetisi super league musim depan. Namun hingga awal Juni 2026, kedua pihak dikabarkan belum mencapai kesepakatan terkait kontrak baru yang sedang dibahas.
Nama Adilson da Silva menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan setelah tampil luar biasa sepanjang musim 2025/2026. Striker asal Portugal tersebut berhasil mencatatkan 26 gol dari 27 pertandingan dan keluar sebagai top skor Liga 2.
Kontribusinya menjadi faktor penting dalam perjalanan Adhyaksa FC sepanjang musim. Meski performanya di lapangan tidak diragukan lagi, proses negosiasi kontrak baru ternyata belum berjalan mulus.
Sejumlah sumber menyebut pembahasan mengenai nilai kontrak dan beberapa detail kerja sama lainnya masih menjadi topik utama yang belum menemukan kesepakatan. Situasi ini membuat masa depan Adilson bersama Adhyaksa FC masih terbuka.
Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari klub maupun perwakilan pemain mengenai hasil akhir negosiasi yang sedang berlangsung. Manajemen Adhyaksa FC sendiri disebut tetap menjadikan Adilson sebagai prioritas untuk dipertahankan.
Kehilangan sosok yang mampu mencetak hampir satu gol per pertandingan tentu akan menjadi kerugian besar bagi tim yang sedang membangun kekuatan untuk musim depan. Sejak bergabung dengan Adhyaksa FC pada Agustus 2025, Adilson langsung menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak berbahaya.
Kemampuannya dalam penyelesaian akhir, duel udara, serta pergerakan tanpa bola membuatnya menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan di setiap pertandingan. Pemain berusia 28 tahun itu juga memiliki pengalaman yang cukup panjang sebelum berkarir di Indonesia.
Dia pernah memperkuat sejumlah klub di Portugal sebelum melanjutkan petualangannya di sepak bola Indonesia bersama PSM Makassar. Setelah sempat menjalani masa peminjaman di Persekat Tegal, karirnya justru semakin bersinar ketika bergabung dengan Adhyaksa FC.
Performa impresif musim ini membuat nilai pasar dan daya tarik Adilson meningkat. Tidak menutup kemungkinan ada klub lain yang ikut memantau situasinya apabila negosiasi dengan Adhyaksa FC tidak segera mencapai titik temu.
