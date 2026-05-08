Persebaya Surabaya On Fire Jelang Akhir Musim, Bernardo Tavares Puji Perkembangan Tim

Bernardo Tavares memberikan instruksi kepada pemain Persebaya Surabaya jelang laga penting melawan PSBS di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai menunjukkan performa terbaiknya di pengujung kompetisi Super League 2025/2026.
Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan tiga pertandingan lagi, tim berjuluk Green Force itu sedang berada dalam momentum positif setelah mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Catatan tersebut menjadi sinyal kebangkitan Persebaya setelah sebelumnya sempat mengalami kesulitan menjaga konsistensi permainan.
Baca Juga:510 Personel Disiagakan! Duel Persis Solo vs Persebaya Surabaya Dijaga Ketat hingga Perbatasan Sragen
Kini, performa tim terlihat jauh lebih matang, baik saat menyerang maupun bertahan.
Dalam tiga pertandingan terakhir, Persebaya tampil efektif dengan mencetak total 10 gol.
Tidak hanya tajam di lini depan, mereka juga mampu menjaga pertahanan tetap solid sepanjang laga.
Perubahan permainan itu terlihat jelas dari cara tim membangun serangan yang lebih tenang, pressing yang agresif, hingga organisasi bertahan yang semakin disiplin.
Baca Juga:Tak Ada Reuni Manis! Dejan Tumbas Siap Jadi Ancaman Persebaya Surabaya di Laga Penentu Nasib Persis Solo
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menilai hasil positif yang diraih timnya tidak lepas dari pentingnya kemenangan dalam membangun mental pemain.
Menurutnya, kemenangan mampu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus membuat suasana tim menjadi lebih baik.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1