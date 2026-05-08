Persebaya Surabaya On Fire Jelang Akhir Musim, Bernardo Tavares Puji Perkembangan Tim

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mulai menunjukkan performa terbaiknya di pengujung kompetisi Super League 2025/2026.

Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan tiga pertandingan lagi, tim berjuluk Green Force itu sedang berada dalam momentum positif setelah mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Catatan tersebut menjadi sinyal kebangkitan Persebaya setelah sebelumnya sempat mengalami kesulitan menjaga konsistensi permainan.

Kini, performa tim terlihat jauh lebih matang, baik saat menyerang maupun bertahan.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persebaya tampil efektif dengan mencetak total 10 gol.

Tidak hanya tajam di lini depan, mereka juga mampu menjaga pertahanan tetap solid sepanjang laga.

Perubahan permainan itu terlihat jelas dari cara tim membangun serangan yang lebih tenang, pressing yang agresif, hingga organisasi bertahan yang semakin disiplin.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menilai hasil positif yang diraih timnya tidak lepas dari pentingnya kemenangan dalam membangun mental pemain.