510 Personel Disiagakan! Duel Persis Solo vs Persebaya Surabaya Dijaga Ketat hingga Perbatasan Sragen

Petugas gabungan melakukan pengamanan ketat dan penyekatan di sejumlah titik jelang laga Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo. (Instagram/@polrestasurakarta)

JawaPos.com — Polresta Solo menerjunkan 510 personel gabungan untuk mengamankan laga Super League antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam. Pengamanan diperketat dengan penyekatan di sejumlah titik perbatasan guna mengantisipasi masuknya suporter tim tamu ke Kota Solo.

Laga klasik Super League ini diprediksi menyedot perhatian besar suporter tuan rumah.

Aparat kepolisian pun memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan kondusif di tengah masih berlakunya larangan kehadiran suporter tim tamu dari PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Mengapa Polresta Solo Lakukan Penyekatan Ketat?

Polresta Solo memperketat pengamanan karena aturan kompetisi masih melarang kehadiran suporter tim tamu dalam pertandingan Super League.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gesekan antarsuporter sekaligus menjaga situasi keamanan selama pertandingan berlangsung.

Kabagops Polresta Solo, Wahyu Joko Nugroho, mengatakan penyekatan dilakukan di sejumlah jalur utama menuju Kota Solo.

Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres Sragen dan Polres Karanganyar untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

“Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan Sragen, tepatnya di Kecamatan Sambungmacan dan Tugu Gading, serta kawasan Palur oleh Polres Karanganyar,” ujar Wahyu dikutip dari Radar Solo.

Selain jalur darat, aparat memperketat pengawasan di terminal dan stasiun kereta api.

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi adanya suporter tamu yang mencoba masuk menggunakan moda transportasi umum menuju Solo.