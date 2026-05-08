510 Personel Disiagakan! Duel Persis Solo vs Persebaya Surabaya Dijaga Ketat hingga Perbatasan Sragen

JawaPos.com — Polresta Solo menerjunkan 510 personel gabungan untuk mengamankan laga Super League antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam. Pengamanan diperketat dengan penyekatan di sejumlah titik perbatasan guna mengantisipasi masuknya suporter tim tamu ke Kota Solo.
Laga klasik Super League ini diprediksi menyedot perhatian besar suporter tuan rumah.
Aparat kepolisian pun memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan kondusif di tengah masih berlakunya larangan kehadiran suporter tim tamu dari PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Baca Juga: Tak Ada Reuni Manis! Dejan Tumbas Siap Jadi Ancaman Persebaya Surabaya di Laga Penentu Nasib Persis Solo
Mengapa Polresta Solo Lakukan Penyekatan Ketat?
Polresta Solo memperketat pengamanan karena aturan kompetisi masih melarang kehadiran suporter tim tamu dalam pertandingan Super League.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gesekan antarsuporter sekaligus menjaga situasi keamanan selama pertandingan berlangsung.
Kabagops Polresta Solo, Wahyu Joko Nugroho, mengatakan penyekatan dilakukan di sejumlah jalur utama menuju Kota Solo.
Baca Juga: Suntikan Moral Wawali Solo! Persis Solo Dituntut Sapu Bersih 9 Poin, Persebaya Surabaya Jadi Korban Pertama
Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres Sragen dan Polres Karanganyar untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.
“Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan Sragen, tepatnya di Kecamatan Sambungmacan dan Tugu Gading, serta kawasan Palur oleh Polres Karanganyar,” ujar Wahyu dikutip dari Radar Solo.
Selain jalur darat, aparat memperketat pengawasan di terminal dan stasiun kereta api.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi adanya suporter tamu yang mencoba masuk menggunakan moda transportasi umum menuju Solo.
Sebanyak 410 personel gabungan ditempatkan di Ring 2 dan Ring 3 Stadion Manahan serta kawasan sekitarnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1