Tak Ada Reuni Manis! Dejan Tumbas Siap Jadi Ancaman Persebaya Surabaya di Laga Penentu Nasib Persis Solo

Dejan Tumbas merayakan gol penting bersama Persis Solo yang membawa timnya menjauh dari zona degradasi. (Persis)
JawaPos.com — Persis Solo akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026), dalam laga krusial penentu nasib bertahan di kasta tertinggi. Duel ini menjadi sorotan karena menghadirkan momen emosional bagi Dejan Tumbas yang untuk pertama kalinya menghadapi mantan klub yang pernah membesarkan namanya di Indonesia.
Dejan Tumbas memang hanya semusim membela Persebaya Surabaya pada Super League 2024/2025.
Namun, penyerang asal Serbia itu meninggalkan kesan mendalam bagi suporter Green Force berkat kontribusi dan totalitasnya di lini depan.
Perpisahan Dejan Tumbas dengan Persebaya Surabaya bahkan diwarnai pesan emosional yang sempat menyentuh hati para Bonek.
Ucapan itu menjadi bukti perjalanan singkatnya bersama klub Kota Pahlawan menghadirkan kenangan yang sulit dilupakan.
“Selama satu tahun yang tak terlupakan, saya mendapat kehormatan mengenakan jersey Persebaya. Satu tahun yang penuh dengan semangat, pengorbanan, perjuangan, dan kenangan yang akan selalu saya ingat,” tulis Dejan Tumbas saat meninggalkan Persebaya Surabaya musim lalu.
Kini, situasi berubah total bagi pemain berusia 26 tahun tersebut.
Dejan Tumbas datang ke Persis Solo dengan tanggung jawab besar membantu Laskar Sambernyawa keluar dari tekanan papan bawah klasemen Super League 2025/2026.
Persis Solo masih berada dalam posisi rawan degradasi dengan hanya menyisakan tiga pertandingan musim ini.
