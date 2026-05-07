Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.52 WIB

Bobotoh Bakar Semangat Pemain Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta, Marc Klok: Kita Bertarung Buat Kalian! 

Suasana Gelora Bandung Lautan Api saat dipadati Bobotoh tanpa kehadiran suporter tim tamu. (Persib)

JawaPos.com - Ribuan Bobotoh menepati janjinya untuk memberikan dukungan langsung dan motivasi ke pemain Persib Bandung jelang menghadapi Persija Jakarta. Laga El Clasico tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Sesi latihan Persib pada Kamis (7/5) pagi terasa berbeda. Setelah mengakhiri latihan taktikal, Bobotoh memadati Gelora Bandung Lautan Api dan langsung memenuhi tribun timur dengan nyanyian dan pesan penyemangat kepada pemain.

Bobotoh mengungkapkan bawa para pemain Persib membawa nama Bandung dan Bobotoh saat laga melawan Persija. Maka dari itu, Bobotoh ingin seluruh pemain bermain dengan seluruh kebanggaan.

"Kalian mewakili kebanggaan dari Bandung, kalian juga membawa kebanggaan dari Bobotoh. Bertarunglah dengan seluruh kebanggaanmu dan buatlah kami bangga akan kalian," kata seorang Bobotoh yang dikutip dari kanal Instagram resmi Persib, Kamis (7/5).

Kapten Persib, Marc Klok mewakili para pemain untuk berbicara kepada Bobotoh. Pemain Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa para pemain selalu memberikan yang terbaik.

"Semua pemain di sini kalau kita di manapun, di stadion manapun, kita bertarung buat kalian," ucap Mark Klok. Sebuah pesan yang disambut meriah oleh Bobotoh.

Selain itu, gelandang 33 tahun tersebut sangat menikmati momen tersebut yang sering dialami sejak membela Persib pada 2021. Klok juga berterima kasih kepada Bobotoh yang sudah datang membakar semangat pemain.

"Ini momen bagus dan keren selama lima tahun saya berada di Persib. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir untuk kasih motivasi tinggi. Kami sangat mengapresiasi," ujar Klok.

Laga Persib melawan Persija menjadi sangat krusial di musim ini karena kedua tim sedang bersaing dalam perebutan gelar juara Super League. Menarik dinantikan siapa yang bakal membawa pulang tiga poin di laga El Clasico pada 10 Mei nanti?

