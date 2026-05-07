Ada yang Pilih Boikot! Gejolak Suporter Persis Solo Jelang Duel Panas Kontra Persebaya Surabaya

Suporter Persis Solo terbelah jelang laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan akibat polemik kenaikan harga tiket. (Persis)
JawaPos.com — Persis Solo akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026), di tengah gejolak suporter terkait kenaikan harga tiket. Sejumlah kelompok suporter memilih boikot karena kecewa terhadap keputusan manajemen yang dianggap sepihak usai penutupan tribun utara dan selatan akibat sanksi Komdis.
Situasi ini membuat atmosfer jelang laga penting tersebut menjadi sorotan.
Di satu sisi, dukungan untuk Laskar Sambernyawa tetap mengalir, namun di sisi lain muncul gelombang protes dari tribun yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga:Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Aksi boikot muncul setelah manajemen Persis Solo menaikkan harga tiket pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Kebijakan itu diambil setelah tribun utara dan selatan dipastikan ditutup akibat sanksi dari Komdis.
Penutupan dua tribun membuat kapasitas Stadion Manahan berkurang cukup signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap potensi pemasukan klub dari penjualan tiket pertandingan kandang.
Sebagian kelompok suporter menilai kenaikan harga tiket tidak menjadi masalah utama. Mereka justru mempersoalkan minimnya komunikasi dari pihak manajemen sebelum keputusan tersebut diumumkan.
Presiden DPP Pasoepati Arif Jodi Purnomo mengakui adanya kelompok suporter yang memilih tidak hadir di stadion. Menurutnya, keputusan boikot itu dipicu rasa kecewa terhadap cara manajemen mengambil kebijakan.
“Izin untuk match besok memang ada komunitas yang melaksanakan boikot terkait kenaikan harga tribun yang tanpa mengajak komunikasi kawan-kawan suporter,” ujarnya.
Meski ada perbedaan sikap di internal suporter, Pasoepati tetap menghormati keputusan tersebut. Mereka memahami setiap kelompok memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi situasi klub.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama