Persib Bandung Jadi Musuh Bersama, Giliran Persija Jakarta Batu Sandungan di Stadion Segiri

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung masih mendominasi klasemen sementara Super League 2025/2026. Situasi itu membuat Pangeran Biru seolah menjadi musuh bersama yang hendak ditumbangkan kapan saja, termasuk saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri pada 10 Mei 2026.
Pertandingan Derbi Indonesia atau El Clasico Indonesia itu memang sangat menentukan, khususnya bagi tim kebanggaan Bobotoh dalam menapaki tangga juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Jika menang, maka peluang Persib sebagai juara semakin besar.
Namun, laga klasik itu jelas tak mudah bagi siapapun, meski Persib di atas angin ketika menghadapi Persija di luar Jakarta. Tim asuhan Bojan Hodak itu tercatat belum terkalahkan menghadapi Persija di tempat netral selain Jakarta.
16 Februari 2025 Persija Jakarta 2-2 Persib Bandung
2 September 2023 Persija Jakarta 1-1 Persib Bandung
31 Maret 2023 Persija Jakarta 2-0 Persib Bandung
1 Maret 2022 Persija Jakarta 0-2 Persib Bandung
Statistik itu menunjukkan kedua tim sebenarnya cukup berimbang saat Persija menjamu Persib di tempat netral, di mana hasil imbang dan saling mengalahkan terjadi dalam kurun tujuh tahun Macan Kemayoran bermain di luar Jakarta.
Kini, bagaimana peluang Persija ketika bermain di Stadion Segiri? Apakah Persija mampu menang atau sebaliknya, atau justru kembali bermain imbang?
Yang jelas, The Jakmania tak boleh meratapi keputusan Persija gagal main di Jakarta. Mereka tetap mendoakan tim kesayangan memberikan perlawanan terbaik demi lambang Persija di dada.
"SESABAR ITU LU PERSIJA, PERSIJA BERSAMA ALLAH, INNAMAALUSRIYUSRA FA INNA MA'AL USRI YUSRO, SEHAT-SEHAT DAH KALIAN," ujar @lov***
"RELA PINDAH KANDANG DEMI MENJAGA REKOR TIDAK PERNAH KALAH DARI PERSIB DI JAKARTA," ungkap @pen***
