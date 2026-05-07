Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.08 WIB

Persib Bandung Jadi Musuh Bersama, Giliran Persija Jakarta Batu Sandungan di Stadion Segiri

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Bobotoh bakal beri dukungan langsung ke pemain Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung masih mendominasi klasemen sementara Super League 2025/2026. Situasi itu membuat Pangeran Biru seolah menjadi musuh bersama yang hendak ditumbangkan kapan saja, termasuk saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri pada 10 Mei 2026.

Pertandingan Derbi Indonesia atau El Clasico Indonesia itu memang sangat menentukan, khususnya bagi tim kebanggaan Bobotoh dalam menapaki tangga juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Jika menang, maka peluang Persib sebagai juara semakin besar.

Namun, laga klasik itu jelas tak mudah bagi siapapun, meski Persib di atas angin ketika menghadapi Persija di luar Jakarta. Tim asuhan Bojan Hodak itu tercatat belum terkalahkan menghadapi Persija di tempat netral selain Jakarta.

Rekor Kandang Persija vs Persib di Luar Jakarta

16 Februari 2025 Persija Jakarta 2-2 Persib Bandung
2 September 2023 Persija Jakarta 1-1 Persib Bandung
31 Maret 2023 Persija Jakarta 2-0 Persib Bandung
1 Maret 2022 Persija Jakarta 0-2 Persib Bandung

Statistik itu menunjukkan kedua tim sebenarnya cukup berimbang saat Persija menjamu Persib di tempat netral, di mana hasil imbang dan saling mengalahkan terjadi dalam kurun tujuh tahun Macan Kemayoran bermain di luar Jakarta.

Kini, bagaimana peluang Persija ketika bermain di Stadion Segiri? Apakah Persija mampu menang atau sebaliknya, atau justru kembali bermain imbang?

Yang jelas, The Jakmania tak boleh meratapi keputusan Persija gagal main di Jakarta. Mereka tetap mendoakan tim kesayangan memberikan perlawanan terbaik demi lambang Persija di dada.

"SESABAR ITU LU PERSIJA, PERSIJA BERSAMA ALLAH, INNAMAALUSRIYUSRA FA INNA MA'AL USRI YUSRO, SEHAT-SEHAT DAH KALIAN," ujar @lov***

"RELA PINDAH KANDANG DEMI MENJAGA REKOR TIDAK PERNAH KALAH DARI PERSIB DI JAKARTA," ungkap @pen***

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jangan Sedih Persija Jakarta! Kolaborasi JOKT dan Pusamania Bikin Merinding Persib Bandung di Stadion Segiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Sedih Persija Jakarta! Kolaborasi JOKT dan Pusamania Bikin Merinding Persib Bandung di Stadion Segiri

Kamis, 7 Mei 2026 | 16.16 WIB

Nestapa Persija Jakarta, Tujuh Tahun Terusir dari Jakarta saat Menjamu Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Nestapa Persija Jakarta, Tujuh Tahun Terusir dari Jakarta saat Menjamu Persib

Kamis, 7 Mei 2026 | 16.09 WIB

Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar - Image
Sepak Bola Indonesia

Strategi Senyap Persija Jakarta! Persebaya Surabaya Dikabarkan Terancam Gagal Dapatkan Victor Dethan Rp 3,91 Miliar

Kamis, 7 Mei 2026 | 14.29 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore