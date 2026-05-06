Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal di Jakarta, Gubernur Pramono Anung: Saya Kecewa Banget!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung blak-blakan mengaku kecewa atas batalnya duel panas Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di ibu kota. Laga penuh gengsi ini resmi dipindahkan ke luar Jawa demi menjaga kondusivitas keamanan.
Pramono menegaskan bahwa dirinya merasakan hal yang sama dengan para The Jakmania.
"Saya termasuk yang kecewa. Jadi bukan hanya The Jakmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa. Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima (tamu) Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa," ujar Pramono, Rabu (6/5).
Meski diliputi rasa kecewa, ia memilih untuk bersikap realistis. Menurutnya, ada pertimbangan logis yang membuatnya harus merelakan laga kandang Persija tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
"Tetapi apa pun yang menjadi keputusan bersama, tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai Gubernur, karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal, bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentram, itu yang lebih utama," tambahnya.
Saat didesak mengenai detail alasan lain di luar faktor keamanan, Pramono kembali menegaskan perasaannya. "Kalau kecewa saya kecewa banget. Kalau alasan yang buat alasan saja yang ngomong buat. Terima kasih," ucapnya.
Resmi Pindah ke Samarinda, Catat Jadwalnya
Baca Juga: Siapa Paling Beruntung? Intip Ramalan Zodiak Besok 7 Mei 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius
PT Liga Indonesia Baru (LIB) secara resmi telah menetapkan lokasi baru untuk laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Setelah berkoordinasi dengan Baintelkam Polri, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur, dipilih sebagai venue pengganti.
Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan pada waktu kick-off. Pertandingan tetap digelar pada hari Minggu, 10 Mei 2026, pukul 15.30 WIB.
"Liga memutuskan (pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung) untuk digelar di Kalimantan Timur, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10 Mei 2026, jamnya tetap 15.30 WIB," kata Ferry.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!