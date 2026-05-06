Breaking News! Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri Samarinda, Ferry Paulus Buka Suara

Persib Bandung vs Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung resmi digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Kepastian tersebut diungkap langsung oleh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, usai melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri pada Rabu (6/5/2026).
Faktor kemanan menjadi alasan utama duel tersebut batal digelar di Jakarta.
Dari hasil diskusinya dengan pihak kepolisian, Ferry mengungkapkan bahwa padatnya agenda di Jakarta pada bulan Mei seperti rangkaian peringatan Hari Buruh menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak memberikan izin keamanan untuk laga Persija Jakarta vs Persib Bandung yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu 10 Mei 2026.
“Liga memiliki keinginan untuk bisa digelar di daerahnya masing-masing. Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola itu sendiri,” kata Ferry kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
“Nah, oleh karena itu, liga punya tanggung jawab untuk tetap digelar mengingat setelah agenda ini akan banyak agenda-agenda yang jauh lebih besar daripada di luar daripada kompetisi liga sendiri. Sehingga pertandingan yang sarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya,” sambungnya.
Maka dari itu, duel Persija Jakarta vs Persib Bandung terpaksa harus dipindah ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, dengan waktu kick off tetap pada pukul 15.30 WIB. Kata Ferry, Samarinda menjadi opsi tepat karena stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa juga tidak memungkinkan menggelar duel klasik tersebut.
“Oleh karena itu, karena di Jakarta ini adalah kota metropolitan, beberapa tempat kita carikan solusi, karena itu menjadi kewenangan daripada liga, di Jawa, di stadion-stadion yang lain, tetapi memang situasinya juga masih belum terlalu baik untuk digelar,” ujar Ferry.
“Sehingga Liga memutuskan untuk digelar di Kalimantan Timur, ya, di (Stadion Segiri) Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10, jamnya tetap 15.30. Jadi itu dari kami penjelasannya. Ya mohon memberikan satu pemberitaan yang konstruktif, yang baik atas apa yang sudah kita putuskan di sini,” ungkapnya.
Baca Juga:Kabar Buruk Persija Jakarta! Laga Kontra Persib Bandung Bisa Digelar di Samarinda, Panpel Borneo FC Beri Bocoran
Dengan begitu, Persija Jakarta untuk yang kesekian kalinya harus menjamu Persib Bandung di luar Jakarta.
Macan Kemayoran terakhir kali menjamu Persib Bandung di Jakarta, tepatnya di SUGBK, pada 2019 atau tujuh tahun yang lalu.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!