Breaking News! Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri Samarinda, Ferry Paulus Buka Suara

JawaPos.com - Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung resmi digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Kepastian tersebut diungkap langsung oleh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, usai melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri pada Rabu (6/5/2026).

Faktor Keamanan Faktor kemanan menjadi alasan utama duel tersebut batal digelar di Jakarta.

Dari hasil diskusinya dengan pihak kepolisian, Ferry mengungkapkan bahwa padatnya agenda di Jakarta pada bulan Mei seperti rangkaian peringatan Hari Buruh menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak memberikan izin keamanan untuk laga Persija Jakarta vs Persib Bandung yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu 10 Mei 2026.

“Liga memiliki keinginan untuk bisa digelar di daerahnya masing-masing. Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola itu sendiri,” kata Ferry kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

“Nah, oleh karena itu, liga punya tanggung jawab untuk tetap digelar mengingat setelah agenda ini akan banyak agenda-agenda yang jauh lebih besar daripada di luar daripada kompetisi liga sendiri. Sehingga pertandingan yang sarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya,” sambungnya.

Maka dari itu, duel Persija Jakarta vs Persib Bandung terpaksa harus dipindah ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, dengan waktu kick off tetap pada pukul 15.30 WIB. Kata Ferry, Samarinda menjadi opsi tepat karena stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa juga tidak memungkinkan menggelar duel klasik tersebut.

“Oleh karena itu, karena di Jakarta ini adalah kota metropolitan, beberapa tempat kita carikan solusi, karena itu menjadi kewenangan daripada liga, di Jawa, di stadion-stadion yang lain, tetapi memang situasinya juga masih belum terlalu baik untuk digelar,” ujar Ferry.

“Sehingga Liga memutuskan untuk digelar di Kalimantan Timur, ya, di (Stadion Segiri) Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10, jamnya tetap 15.30. Jadi itu dari kami penjelasannya. Ya mohon memberikan satu pemberitaan yang konstruktif, yang baik atas apa yang sudah kita putuskan di sini,” ungkapnya.

Persija Tim Musafir Lagi Dengan begitu, Persija Jakarta untuk yang kesekian kalinya harus menjamu Persib Bandung di luar Jakarta.