Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 20.32 WIB

3 Fakta Rumor Panas Mariano Peralta! Potensi Persebaya Surabaya Tikung Persib Bandung dan Persija Jakarta?

Mariano Peralta tampil gemilang bersama Borneo FC dan kini jadi incaran tiga klub besar Liga Indonesia. (Borneo)

JawaPos.com–Persebaya Surabaya masuk dalam pusaran rumor transfer Mariano Peralta untuk musim depan di era Bernardo Tavares. Winger Borneo FC itu mencatat 13 gol dan 10 assist dari 26 laga.

Persebaya akan bersaing sengit dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta, memanaskan bursa transfer Super League 2025/2026. Performa impresif pemain asal Argentina itu langsung mengangkat namanya sebagai salah satu komoditas terpanas di Liga Indonesia.

Tiga basis suporter besar seperti Bobotoh, Jakmania, dan Bonek bahkan kompak menginginkan kehadirannya di klub masing-masing musim depan.

Mengapa Persib Bandung dan Persija Jakarta Adu Cepat?

Persib Bandung dan Persija Jakarta saat ini berada di garis terdepan dalam perburuan Mariano Peralta. Sebab, kontraknya yang mendekati akhir membuka peluang transfer bebas. Situasi ini membuat kedua klub bergerak agresif demi mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum pesaing lain masuk lebih jauh.

Rumor ketertarikan Persib sebenarnya sudah muncul sejak paruh musim lalu, namun belum terealisasi hingga kini. Momentum bursa transfer mendatang dianggap sebagai kesempatan emas untuk menuntaskan rencana tersebut.

Dukungan Bobotoh pun sangat terlihat di media sosial dengan harapan besar terhadap duet lini sayap baru. ”Musim depan rekrut Peralta + Sidibe, kiri kanan ngeri,” tulis salah satu akun pendukung yang langsung viral di kalangan fans.

Di sisi lain, Persija Jakarta tidak tinggal diam dan disebut siap menawarkan paket kontrak yang lebih menggiurkan. Mulai dari gaji tinggi hingga fasilitas lengkap menjadi senjata utama untuk meyakinkan Peralta bergabung ke ibu kota.

Informasi tersebut bahkan diperkuat salah satu akun sepak bola Indonesia yang menyebut peluang Persija cukup besar dalam transfer ini.

Respons Jakmania pun tak kalah antusias dengan komentar. ”Bisa kali Peralta musim depan ke Persija. Setuju ga Jak?” tulis Jakmania.

