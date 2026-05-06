Kabar Buruk Persija Jakarta! Laga Kontra Persib Bandung Bisa Digelar di Samarinda, Panpel Borneo FC Beri Bocoran

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com - Lokasi duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung masih menjadi misteri. Terbaru, laga penuh gengsi itu kemungkinan akan digelar di luar Pulau Jawa, tepatnya di Samarinda.
Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan memainkan laga kandang tersebut pada Minggu (10/5/2026) mendatang. Namun hingga kini, lokasi kandang tersebut masih menjadi misteri besar.
Persija Jakarta telah berupaya memainkan laga kandangnya itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dan Jakarta International Stadium (JIS). Namun peluang untuk menggelar laga di Jakarta menipis, karena surat perizinan yang tak kunjung keluar dari semua pihak terkait, baik kepolisian maupun pengelola.
Kabar soal lokasi pertandingan tersebut kini makin simpang siur. Berhembus kabar kalau duel klasik itu akan dimainkan di Bali atau Surabaya. Lalu kini kabar terbaru, duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan dimainkan di kandang Borneo FC, yakni Stadion Segiri Samarinda.
Kabar tersebut pun dikonfirmasi oleh Safety and Security Officer (SSO) Borneo FC, Ahmad Herman Almuflih. Herman mengungkapkan bahwa Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta telah menghubungi Borneo FC untuk menjadikan Stadion Segiri sebagai salah satu opsi jika duel klasik melawan Persib Bandung tak bisa digelar di Jakarta.
“Ya benar saya di info oleh pihak manajemen Borneo bahwa pihak panpel Persija ada menghubungi secara lisan bahwa Stadion Segiri menjadi salah satu stadion alternatif Persija vs Persib jika seandainya pertandingan tersebut tidak dapat digelar di Jakarta,” kata Herman saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2026).
Herman menjelaskan proses tersebut masih penjajakan. Soal proses perizinan, kata dia, akan diurus sepenuhnya diurus oleh Panpel Persija dengan pihak-pihak terkait. Pihaknya hanya membantu pelaksanaan laga di Stadion Segiri.
“Benar masih penjajakan. Menurut info jika pihak Persija jadi menggunakan Stadion Segiri, meereka langsung yang mengurus perijinan. Untuk panpel Borneo hanya meyediakan sumber daya saja,” terang Herman.
Skuad Macan Kemayoran bisa dikatakan cukup dirugikan jika laga kandang Persib Bandung tidak digelar di Jakarta. Jika hal ini terjadi, maka Persija Jakarta lagi-lagi harus terusir untuk memainkan duel klasik tersebut di kotanya sendiri.
Persija Jakarta terakhir kali menjamu Persib Bandung di Jakarta, tepatnya di SUGBK, pada 2019 atau tujuh tahun yang lalu. Selebihnya, Macan Kemayoran selalu terusir dari Jakarta utuk memainkan laga kandang dalam duel klasik tersebut.
