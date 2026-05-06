Bojan Hodak Bongkar Kondisi Ruang Ganti! Persib Bandung Full Team, Siap Hajar Persija Jakarta di El Clasico

JawaPos.com–Persib Bandung memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur jelang duel panas melawan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Maung Bandung menang tipis 1-0 atas PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5). Kemenangan ini berdampak besar karena mengokohkan posisi di klasemen sekaligus memastikan tak ada pemain absen pada laga krusial tersebut.

Gol cepat Patricio Matricardi pada menit kedua menjadi pembeda dalam laga pekan ke-31 itu. Meski hanya menang satu gol, hasil tersebut cukup menjaga momentum Persib Bandung sebelum menghadapi rival klasiknya.

Bojan Hodak Menilai Performa Persib Bandung Pelatih Bojan Hodak mengakui timnya tampil di bawah tekanan meski berhasil mencetak gol cepat. Dia menyebut faktor psikologis memengaruhi permainan setelah unggul cepat di awal laga.

Menurut dia, setelah gol di menit kedua, Persib Bandung justru memberi ruang bagi PSIM untuk mengembangkan permainan. Situasi itu membuat ritme pertandingan tidak sepenuhnya dikuasai timnya.

”Kita punya banyak kans untuk mencetak gol di babak pertama dan kedua, tapi ada kegugupan. Saya harap kita bisa mencetak gol lebih dari satu, kalau dua gol tentu fantastis,” kata Hodak setelah pertandingan.

Peluang emas yang terbuang menjadi catatan penting bagi pelatih asal Kroasia tersebut. Dia menilai penyelesaian akhir masih harus diperbaiki jika ingin tampil lebih dominan di laga berikutnya.

Namun, Hodak tetap memberikan apresiasi atas kerja keras para pemainnya. Dia memahami tekanan untuk menang membuat beberapa pemain tidak tampil lepas sepanjang pertandingan.

Dampak Kemenangan Ini untuk Persib Bandung Kemenangan 1-0 ini bukan sekadar tambahan tiga poin, tetapi juga memperkuat posisi Persib Bandung di papan klasemen. Dengan hasil ini, mereka menjaga peluang dalam perebutan posisi terbaik di akhir musim.