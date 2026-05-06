Bojan Hodak Bongkar Kondisi Ruang Ganti! Persib Bandung Full Team, Siap Hajar Persija Jakarta di El Clasico

Bojan Hodak siap bawa Persib Bandung kalahkan Persija Jakarta di El Clasico. (Persib)
JawaPos.com–Persib Bandung memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur jelang duel panas melawan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Maung Bandung menang tipis 1-0 atas PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5). Kemenangan ini berdampak besar karena mengokohkan posisi di klasemen sekaligus memastikan tak ada pemain absen pada laga krusial tersebut.
Gol cepat Patricio Matricardi pada menit kedua menjadi pembeda dalam laga pekan ke-31 itu. Meski hanya menang satu gol, hasil tersebut cukup menjaga momentum Persib Bandung sebelum menghadapi rival klasiknya.
Pelatih Bojan Hodak mengakui timnya tampil di bawah tekanan meski berhasil mencetak gol cepat. Dia menyebut faktor psikologis memengaruhi permainan setelah unggul cepat di awal laga.
Menurut dia, setelah gol di menit kedua, Persib Bandung justru memberi ruang bagi PSIM untuk mengembangkan permainan. Situasi itu membuat ritme pertandingan tidak sepenuhnya dikuasai timnya.
”Kita punya banyak kans untuk mencetak gol di babak pertama dan kedua, tapi ada kegugupan. Saya harap kita bisa mencetak gol lebih dari satu, kalau dua gol tentu fantastis,” kata Hodak setelah pertandingan.
Peluang emas yang terbuang menjadi catatan penting bagi pelatih asal Kroasia tersebut. Dia menilai penyelesaian akhir masih harus diperbaiki jika ingin tampil lebih dominan di laga berikutnya.
Baca Juga:Drama Degradasi Super League: Tiga Laga Penentu Nasib Madura United, Persijap, dan Persis, Siapa Turun ke Liga 2?
Namun, Hodak tetap memberikan apresiasi atas kerja keras para pemainnya. Dia memahami tekanan untuk menang membuat beberapa pemain tidak tampil lepas sepanjang pertandingan.
Kemenangan 1-0 ini bukan sekadar tambahan tiga poin, tetapi juga memperkuat posisi Persib Bandung di papan klasemen. Dengan hasil ini, mereka menjaga peluang dalam perebutan posisi terbaik di akhir musim.
Lebih penting lagi, tidak ada pemain yang harus absen pada laga berikutnya. Termasuk Luciano Guaycochea yang sempat mendapat kartu kuning, tetap bisa tampil saat menghadapi Persija Jakarta.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!