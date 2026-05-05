Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 22.46 WIB

Tak Sabar Lakoni Laga El Clasico! Shayne Pattyanama Pede Persija Jakarta Jinakkan Persib Bandung

Bintang Persija Jakarta Shayne Pattynama. (Istimewa)

JawaPos.com–Bintang Persija Jakarta Shayne Pattynama sudah tidak sabar mencicipi atmosfer duel klasik melawan Persib Bandung. Shayne optimistis skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, keluar sebagai pemenang dalam duel bertajuk El Casico Indonesia tersebut.

Persija Jakarta berhasil membawa pulang poin penuh usai mengalahkan Persijap Jepara di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Dalam laga di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) itu, Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0 lewat gol Rayhan Hannan (64’) dan Gustavo Almeida (90+9’).

Shayne menyebut kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Persija Jakarta dalam menatap duel melawan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sesuai jadwal, laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Jakarta pada Minggu (10/5).

”Saya pikir ini bagus untuk kepercayaan diri untuk menang dan mendapatkan clean sheet. Tentu saja pertandingan berikutnya adalah pertandingan besar, El Clasico,” kata Shayne dalam konferensi pers usai laga melawan Persijap Jepara, dikutip Selasa (5/5).

Shayne belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan kedua tim yang punya sejarah dan rivalitas tinggi tersebut. Dia baru didaratkan dari Buriram United pada bursa transfer paruh kedua musim ini.

Kendati begitu, Shayne mengaku menyaksikan pertandingan pertemuan pertama yang dimenangkan Persib Bandung 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Januari. Pemain berusia 27 tahun itu menilai, Persija Jakarta sejatinya bermain bagus, namun sayang hasilnya belum sesuai dengan harapan.

”Saya tahu bagaimana pertandingan di putaran pertama, saya menonton saat masih di klub lama. Saya melihat ada banyak emosi, pertandingan besar, dan saya pikir Persija bermain bagus tapi sayangnya kita tidak memenangkan pertandingan. Kita tahu apa artinya bagi para penggemar, kita tahu apa artinya bagi kami,” tutur Shayne.

Menatap laga klasik tersebut, Shayne menegaskan Macan Kemayoran dalam kondisi siap tempur. Pemain berlabel Timnas Indonesia percaya diri Persija Jakarta akan meraih kemenangan atas Persib Bandung di akhir pekan nanti.

”Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan kami siap untuk memainkan pertandingan berikutnya dan saya sangat percaya diri kita akan mendapatkan tiga poin,” tegas Shayne.

