Bikin Jakmania Menangis di El Clasico! Misi Pribadi Beckham Putra Bersama Persib Bandung Tumbangkan Persija Jakarta

JawaPos.com–Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menegaskan ambisinya membawa timnya menang atas Persija Jakarta dalam laga pekan ke-32 Super League 2025/2026, setelah kemenangan 1-0 atas PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5). Modal tiga poin itu jadi pemantik kepercayaan diri jelang duel panas di Jakarta.

Kemenangan tipis lewat gol cepat Patricio Matricardi pada menit kedua menjadi titik balik semangat skuad Persib Bandung. Beckham menilai hasil tersebut bukan sekadar angka, melainkan energi tambahan menghadapi laga sarat gengsi yang kerap disebut El Clasico Indonesia.

Kemenangan atas PSIM jadi modal penting Kemenangan atas PSIM Jogjakarta langsung diakui Beckham sebagai bekal utama menghadapi Persija Jakarta. Dia menyebut gol cepat di menit kedua menjadi faktor penentu yang mengubah jalannya pertandingan sekaligus meningkatkan mental tim.

”Ini pertandingan bagus karena PSIM lawan yang kuat. Gol cepat tadi menjadi kunci dan modal penting buat kita jelang lawan Persija,” kata Beckham.

Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kemenangan ini punya dampak psikologis signifikan. Secara statistik, Persib Bandung mampu menjaga konsistensi di laga tersebut dengan pertahanan solid setelah unggul cepat. Hal ini menjadi indikator kesiapan menghadapi tekanan besar di kandang lawan pada 10 Mei 2026.

Momentum ini juga penting karena kompetisi memasuki pekan ke-32, fase krusial yang menentukan posisi klasemen akhir. Setiap poin memiliki nilai tinggi, terutama dalam pertandingan dengan rival langsung seperti Persija Jakarta.

Misi Pribadi Beckham Putra di El Clasico Beckham Putra Nugraha tak sekadar ingin menang, tetapi juga membawa misi pribadi untuk tampil maksimal di hadapan suporter lawan. Dia percaya diri bisa memberikan kontribusi nyata berdasar performanya sepanjang musim.

Dengan catatan 28 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist, Beckham menunjukkan peran penting sebagai gelandang kreatif. Selain itu, dia juga mencatat 1.433 menit bermain, angka yang menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap konsistensinya.