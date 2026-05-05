Jakmania Wajib Tahu! Persija Jakarta Masih Punya Peluang Juara Meski Berat!

Kapten Persija, Rizky Ridho menyampaikan pesan kepada The Jakmania yang menggeruduk sesi latihan terakhir tim di Jakarta jelang melawan Persib. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Persaingan sengit tersaji pada papan atas klasemen sementara Super League 2025/2026. Meski berat, Persija Jakarta masih punya peluang untuk merebut gelar juara musim ini.
Persib Bandung saat ini menjadi tim terkuat untuk merebut gelar juara. Tim berjuluk Pangeran Biru itu memimpin klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan.
Persib Bandung unggul tiga angka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua. Namun, pesaing terdekatnya itu baru akan memainkan laga pekan ke-31 pada hari ini, Selasa (5/5) malam WIB, dengan melawan Persita Tangerang.
Kedua tim tersebut bisa dikatakan menjadi tim yang bersaing ketat dalam perburuan gelar juara. Namun begitu, Persija Jakarta yang duduk di peringkat ketiga dengan 65 poin masih punya asa untuk menjadi juara. Memang berat, namun masih bisa.
Syarat wajib Persija Jakarta hanyalah menyapu bersih kemenangan dalam tiga laga tersisa musim ini, sembari berdoa Persib Bandung kalah di semua laga sisa dan Borneo FC tidak meraih poin lebih dari empat.
Jika sukses menyapu bersih tiga kemenangan di laga sisa, maka Persija Jakarta akan mengoleksi total 74 poin. Lalu Persib Bandung, jika kalah di tiga laga sisa, mentok poinnya hanya 72. Sementara Borneo FC yang jika tidak mendulang poin lebih dari empat di tiga laga sisa, maka poin totalnya sama 72.
Andai Persija Jakarta menelan satu kekalahan saja di tiga laga tersisa, maka Rizky Ridho dan kolega harus angkat bendera putih. Macan Kemayoran dipastikan gagal merebut gelar juaranya musim ini, dan kembali mencobanya di musim selanjutnya.
Satu yang pasti, misi Persija Jakarta untuk menyapu bersih tiga kemenangan di laga sisa terbilang cukup berat. Sebab lawan yang akan mereka hadapi di sisa musim ini adalah Persib Bandung, Persik Kediri, dan Semen Padang.
Persib Bandung akan menjadi duel paling krusial Persija Jakarta. Macan Kemayoran wajib hukumnya meraih kemenangan dalam duel klasik pekan ke-32 tersebut jika masih ingin menghidupkan asa juara.
