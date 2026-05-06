3 Alasan Bruno Moreira Dicintai Bonek, Sinyal Hengkang Bikin Persebaya Surabaya Deg-degan

Bruno Moreira saat laga kemenangan Persebaya lawan Arema FC. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com–Kabar potensi hengkangnya Bruno Moreira dari Persebaya Surabaya pada akhir musim Super League 2025/2026 langsung memicu reaksi emosional Bonek di Surabaya dan sekitarnya. Kapten tim itu memberi sinyal lewat unggahan media sosial pada 5 Mei 2026 yang berdampak besar, memunculkan kekhawatiran kehilangan sosok penting di skuad Green Force.
Unggahan singkat Bruno Moreira bertulis Sorotan permainan terakhir langsung ditafsirkan sebagai kode perpisahan. Situasi ini makin menguat karena kontraknya memang akan habis pada 31 Mei 2026 dan belum ada kejelasan soal perpanjangan.
Jawabannya sederhana, karena timing dan konteksnya sangat sensitif menjelang akhir musim kompetisi. Kalimat singkat itu muncul setelah laga melawan PSBS Biak, yang disebut-sebut sebagai pertandingan terakhirnya bersama Persebaya Surabaya.
Baca Juga:Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
Reaksi Bonek pun membanjiri kolom komentar dengan nada emosional dan penuh harap. Bertahan lah kapten, dan STAY CAPT menjadi seruan yang mendominasi, menunjukkan betapa besar peran Bruno di mata suporter.
Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai kapten tim sekaligus pemain kunci. Dalam sepak bola modern, sinyal kecil di media sosial sering kali menjadi indikator awal keputusan besar, termasuk potensi transfer atau perpisahan.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen maupun pemain. Bisa saja unggahan tersebut hanya bentuk nostalgia atas momen kemenangan penting.
Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa di Persebaya Surabaya. Dia telah mencatatkan total 116 pertandingan atau setara 10.128 menit bermain di semua kompetisi bersama tim.
Dari jumlah tersebut, dia menyumbang 36 gol dan 16 assist, angka yang cukup signifikan untuk seorang pemain depan. Statistik ini menunjukkan konsistensi performa dalam dua periode berbeda, yakni musim 2021/2022 dan kembali sejak 2023/2024.
Kontribusinya tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari pengaruh di lapangan. Dia kerap menjadi pembeda dalam pertandingan krusial dan mampu mengangkat moral tim saat berada dalam tekanan.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!