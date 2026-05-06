3 Alasan Bruno Moreira Dicintai Bonek, Sinyal Hengkang Bikin Persebaya Surabaya Deg-degan

JawaPos.com–Kabar potensi hengkangnya Bruno Moreira dari Persebaya Surabaya pada akhir musim Super League 2025/2026 langsung memicu reaksi emosional Bonek di Surabaya dan sekitarnya. Kapten tim itu memberi sinyal lewat unggahan media sosial pada 5 Mei 2026 yang berdampak besar, memunculkan kekhawatiran kehilangan sosok penting di skuad Green Force.

Unggahan singkat Bruno Moreira bertulis Sorotan permainan terakhir langsung ditafsirkan sebagai kode perpisahan. Situasi ini makin menguat karena kontraknya memang akan habis pada 31 Mei 2026 dan belum ada kejelasan soal perpanjangan.

Unggahan Bruno Moreira Bikin Heboh Jawabannya sederhana, karena timing dan konteksnya sangat sensitif menjelang akhir musim kompetisi. Kalimat singkat itu muncul setelah laga melawan PSBS Biak, yang disebut-sebut sebagai pertandingan terakhirnya bersama Persebaya Surabaya.

Reaksi Bonek pun membanjiri kolom komentar dengan nada emosional dan penuh harap. Bertahan lah kapten, dan STAY CAPT menjadi seruan yang mendominasi, menunjukkan betapa besar peran Bruno di mata suporter.

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai kapten tim sekaligus pemain kunci. Dalam sepak bola modern, sinyal kecil di media sosial sering kali menjadi indikator awal keputusan besar, termasuk potensi transfer atau perpisahan.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen maupun pemain. Bisa saja unggahan tersebut hanya bentuk nostalgia atas momen kemenangan penting.

Kontribusi Besar Bruno Moreira di Tim Persebaya Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa di Persebaya Surabaya. Dia telah mencatatkan total 116 pertandingan atau setara 10.128 menit bermain di semua kompetisi bersama tim.

Dari jumlah tersebut, dia menyumbang 36 gol dan 16 assist, angka yang cukup signifikan untuk seorang pemain depan. Statistik ini menunjukkan konsistensi performa dalam dua periode berbeda, yakni musim 2021/2022 dan kembali sejak 2023/2024.