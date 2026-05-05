Kabar Terbaru Rumor Bursa Transfer Persib Bandung! Saling Sikut Lion City Sailors Buru Kiper Rp 11,30 Miliar Berdarah Belanda

Ronald Koeman Jr saat membela Telstar di Eredivisie, kini jadi incaran Persib Bandung dan Lion City Sailors. (Telstar)
JawaPos.com — Persib Bandung tengah memburu kiper anyar untuk musim 2026/2027 dan dirumorkan membidik Ronald Koeman Jr, penjaga gawang berdarah Belanda dengan nilai pasar Rp 11,30 miliar.
Namun, langkah Maung Bandung terancam karena Lion City Sailors ikut masuk perburuan, membuka potensi duel sengit di bursa transfer Asia Tenggara.
Ronald Koeman Jr adalah kiper berusia 30 tahun yang saat ini memperkuat Telstar di Eredivisie dan memiliki nilai pasar sekitar Rp 11,30 miliar.
Statusnya yang akan habis kontrak pada akhir musim 2025/2026 membuatnya menjadi target realistis bagi Persib Bandung.
Nama Ronald Koeman Jr semakin menarik perhatian karena faktor pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta latar belakangnya sebagai putra pelatih Timnas Belanda.
Hal itu memperkuat daya tariknya, apalagi Persib Bandung tengah membangun skuad kompetitif untuk menghadapi musim 2026/2027.
Rumor menyebutkan Persib Bandung sudah mencapai kesepakatan awal dengan sang pemain dan hanya menunggu pengumuman resmi.
Situasi ini membuat peluang transfer sempat terlihat mulus sebelum muncul gangguan dari klub lain di kawasan ASEAN.
Lion City Sailors muncul sebagai pesaing kuat dalam perburuan Ronald Koeman Jr karena kekuatan finansial mereka yang besar. Klub asal Singapura tersebut dikenal sebagai salah satu tim terkaya di Asia Tenggara dan kerap mendatangkan pemain dengan nilai tinggi.
