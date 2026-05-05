Borneo FC Optimistis Bungkam Persita, Nduwarugira Tegaskan Tim Siap Kejar Gelar Juara

JawaPos.com - Laga penutup pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 akan menghadirkan duel menarik antara Borneo FC Samarinda melawan Persita Tangerang.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, dengan tuan rumah datang membawa kepercayaan diri tinggi.

Optimisme di kubu Borneo FC bukan tanpa alasan. Bek asing mereka, Christophe Nduwarugira, menyebut kondisi tim saat ini berada dalam situasi ideal, terutama dari sisi persiapan.

Tidak seperti beberapa pekan sebelumnya yang diwarnai jadwal padat, kali ini tim memiliki waktu lebih longgar untuk mematangkan strategi.

Menurut Nduwarugira, jeda waktu tersebut dimanfaatkan maksimal oleh tim pelatih untuk meningkatkan fokus dan kesiapan pemain. Ia menilai seluruh elemen tim kini berada dalam kondisi siap tempur menghadapi Persita.

“Persiapan kami sangat bagus. Kali ini kami punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim. Kami sangat fokus untuk pertandingan,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Menariknya, meski sedang berada dalam persaingan papan atas dan berpeluang meraih gelar juara, pemain Borneo FC justru tidak merasakan tekanan berlebih. Situasi tersebut malah menjadi pemicu semangat tambahan di dalam tim.

Nduwarugira menegaskan bahwa persaingan ketat di klasemen bukan beban, melainkan bukti bahwa tim berada di jalur yang tepat musim ini. Ia juga melihat adanya perubahan signifikan dalam kualitas kompetisi Liga Indonesia.