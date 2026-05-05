Andre Rizal Hanafi
Selasa, 5 Mei 2026 | 22.12 WIB

Strategi Konsisten Fabio Lefundes Jadi Senjata Borneo FC di Empat Laga Sisa BRI Super League 2025/2026

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. (Istimewa)

JawaPos.com–Perjalanan Borneo FC di pengujung BRI Super League 2025/26 memasuki fase paling menentukan. Sisa empat pertandingan membuat setiap laga bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan penentu arah menuju tangga juara yang masih terbuka lebar.

Pelatih Fabio Lefundes memahami betul tekanan tersebut. Dia tidak tergoda untuk melakukan perubahan besar dalam strategi tim.

Justru, pelatih asal Brasil itu memilih mempertahankan fondasi permainan yang sudah dibangun sejak awal musim. Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam. Laga ini menjadi salah satu momen krusial untuk menjaga peluang tetap berada di jalur juara.

”Kami menjalani persiapan dengan tenang. Waktu yang ada kami gunakan untuk menganalisis lawan dan melihat kebutuhan tim. Fokus kami tetap sama sejak awal kompetisi,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.

Baginya, konsistensi adalah kunci utama. Dia menilai tidak ada alasan untuk mengubah pendekatan yang selama ini terbukti berjalan efektif. Bahkan, sejak awal musim, Lefundes sudah menganggap setiap pertandingan sebagai final.

”Kita sudah melewati 30 pekan dengan cara ini. Tidak ada yang perlu diubah. Masih ada empat pertandingan lagi dan semuanya sangat penting,” tegas Fabio Lefundes.

Situasi musim ini memang berbeda dibandingkan sebelumnya. Persaingan di papan atas berlangsung lebih ketat dan belum ada tim yang benar-benar mengunci gelar. Dengan perolehan poin yang saling berdekatan, peluang juara masih bisa berubah hingga pekan terakhir.

”Musim lalu gelar sudah hampir pasti di sekitar 65 poin. Sekarang beberapa tim sudah menyentuh 69 poin dan masih ada sisa pertandingan. Artinya belum ada yang aman,” tambah Fabio Lefundes.

Di tengah tekanan tersebut, Lefundes juga menekankan pentingnya menjaga fokus selama 90 menit pertandingan. Dia meminta para pemain untuk tidak terpengaruh gangguan kecil di lapangan.

