Jadwal dan Link Live Streaming Borneo FC vs Persita Tangerang! Ujian Pesut Etam di Laga Penentu Gelar

Borneo FC terus mendesak Persib Bandung di posisi puncak klasemen Super League. (Borneo FC)
JawaPos.com — Borneo FC menghadapi Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 yang krusial bagi perburuan gelar juara. Tuan rumah wajib menang setelah tekanan dari kemenangan pesaing di papan atas semakin memperketat persaingan.
Pertandingan antara Borneo FC melawan Persita Tangerang bisa disaksikan melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.
Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat posisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin penting.
Mengapa Borneo FC Wajib Menang di Laga Ini?
Borneo FC harus meraih tiga poin untuk menjaga peluang juara setelah hasil positif yang diraih Persib Bandung dan Persija Jakarta.
Situasi ini membuat posisi klasemen semakin ketat dan tidak memberi ruang bagi Pesut Etam untuk terpeleset.
Dalam lima laga terakhir, Borneo FC tampil luar biasa dengan selalu meraih kemenangan. Catatan ini menjadi bukti konsistensi tim asuhan Fabio Lefundes dalam menjaga performa tim di fase krusial musim ini.
Tidak hanya tajam di lini depan, pertahanan Borneo FC juga menunjukkan kualitas tinggi.
Mereka sukses mencatat dua clean sheet beruntun, memperlihatkan keseimbangan permainan yang solid antara lini belakang dan lini tengah.
