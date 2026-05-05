Edi Yulianto
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.49 WIB

Ketika Bobotoh Satu Suara, Mendadak Jadi Fans Persita Tangerang untuk Bungkam Borneo FC

Suasana Gelora Bandung Lautan Api saat dipadati Bobotoh. (Persib)

JawaPos.com - Kemenangan tipis 1-0 Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta cukup membawa Pangeran Biru mantap di posisi puncak klasemen Super League 2025/2026. Bobotoh selaku fans fanatik Persib pun berharap agar tim kesayangan melanjutkan tren apik hingga akhir musim sambil berharap Borneo FC terpeleset saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam.

Harapan Bobotoh itu bisa dimaklumi, karena kekalahan Borneo FC akan membuat Persib bisa melalui setiap rintangan, termasuk saat menghadapi Persija Jakarta pada 10 Mei 2026. Persib akan lebih tenang menyikapi duel klasik tersebut.

Persib saat ini belum tergoyahkan dengan 72 poin, unggul tiga poin atas Borneo FC yang terus menguntit di posisi kedua. Disusul Persija di urutan ketiga dengan torehan 65 poin.

Akan tetapi, jika Borneo FC bisa menaklukkan Persita, apalagi dengan skor besar, maka posisi Persib jelas terancam. Situasi makin pelik di kubu Persib jelang menghadapi Persija yang sangat menginginkan kemenangan di depan ribuan The Jakmania nanti.

"Semoga besok persita menang Barakallahu fiikum," ucap @me_***

"Semoga besok Persita menang, aamiin," ujar @asl***

"Berharap bgt besok borneo keplesettt," ungkap @est***

"Prediksi gua besok borneo kepeleset," lanjut @kus***

Begitu banyak doa yang dipanjatkan Bobotoh agar Persita bisa meraih kemenangan di Segiri, Samarinda.

Editor: Edi Yulianto
