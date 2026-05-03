Bawa Suara Anak Indonesia ke Forum Dunia, Tim Garuda Baru Bertolak ke Meksiko

JawaPos.com - Indonesia resmi memberangkatkan Tim Garuda Baru ke Mexico City, Meksiko pada Minggu (3/5/2026), untuk mengikuti Street Child World Cup (SCWC) 2026 yang akan berlangsung pada 5–15 Mei 2026. Keberangkatan ini menjadi momentum penting, bukan hanya dalam konteks olahraga, tetapi juga sebagai langkah Indonesia membawa isu hak anak ke panggung global.

Sepuluh pemain yang tergabung dalam tim ini merupakan hasil seleksi ketat dari lebih dari 170 anak yang telah menjalani proses pembinaan selama satu tahun terakhir. Mereka berasal dari berbagai komunitas di Jakarta dan sekitarnya, dengan latar belakang kehidupan di lingkungan rentan dan penuh tantangan.

SCWC sendiri merupakan ajang sepak bola internasional yang mempertemukan anak-anak dari berbagai negara dengan pengalaman hidup dalam kerentanan sosial, sekaligus menjadi forum global untuk menyuarakan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak.

Founder Garuda Baru, Mahir Bayasut, mengungkapkan bahwa partisipasi ini merupakan kolaborasi lintas organisasi yang memiliki visi yang sama yakni Yayasan Sahabat Anak (YSA), Yayasan Transmuda Energi Nusantara (TEN), dan Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM).

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini tidak hanya mendapat kesempatan tampil di panggung dunia, tetapi juga membawa pesan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak,” jelas Mahir.

Tim Garuda Baru yang mewakili Indonesia terdiri dari sepuluh pemain terpilih, yaitu Samuel Steven Siagian yang menempati posisi penjaga gawang, Deno Mazra Rasyid dan Aryo Topan Artha Gading sebagai pemain bertahan, serta Mohamad Azriel Aliansyah di lini tengah. Sementara itu, sektor sayap diperkuat oleh Rizki Firmansyah, Javasha, Danar Saputra, Dino Siswanto, dan Izul Hamid, dengan Raehan Alfarezi sebagai ujung tombak di lini depan. Tim ini dipimpin oleh Topan sebagai kapten dan Samuel sebagai wakil kapten.

Selama 10 hari pelaksanaan SCWC 2026, para pemain tidak hanya bertanding di lapangan, tetapi juga mengikuti forum anak internasional. Dalam forum tersebut, mereka akan menyuarakan isu-isu yang mereka alami secara langsung, mulai dari keterbatasan lingkungan yang layak, akses ruang bermain aman, hingga risiko kekerasan di sekitar tempat tinggal.

Kapten tim Garuda Baru, Topan, menegaskan bahwa keikutsertaan mereka membawa tanggung jawab yang lebih besar. “Kami datang ke Meksiko bukan hanya untuk bermain sepak bola. Kami membawa cerita tentang bagaimana rasanya tumbuh di lingkungan yang tidak selalu aman, dan kenapa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujar Topan.