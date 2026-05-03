Kompetisi Musim Depan Makin Sengit, Netizen: Waspadai Kebangkitan APBD FC, Polisi FC, hingga Presiden FC

JawaPos.com - Kompetisi sepak bola Tanah Air, Super League maupun Championship, 2025/2026 belum sepenuhnya berakhir. Namun, segelintir netizen mulai memprediksi ramainya persaingan kompetisi musim depan.

Di Super League, sebanyak 18 klub sudah menjalani 30 pertandingan. Bahkan, sudah ada beberapa klub yang menjalani pekan ke-31. Artinya, mereka tinggal beberapa pekan lagi untuk menentukan juara hingga siapa yang bakal terdegradasi.

Bicara calon juara Super League, Persib Bandung dan Borneo FC memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan gelar juara musim ini. Mereka telah mengoleksi poin sama, 69 poin, hingga pekan 30. Mereka juga memiliki agresivitas gol sama kuat (34). Persib hanya unggul head-to-head atas Borneo FC di posisi kedua.

Sementara Persija masih menempel di posisi ketiga dengan torehan 62 poin, meski kecil kemungkinan mereka bisa menggulingkan keduanya di sisa empat pertandingan. Persija diyakini hanya bisa memperkecil ketertinggalan, khususnya saat menghadapi Persib Bandung pada 10 Mei ini.

Nah, jika bicara degradasi, PSBS Biak menjadi klub pertama yang bakal bermain di Championship musim depan. Kini, tinggal dua lagi klub yang bakal menemani Badai Pasifik.

Merujuk klasemen sementara, Persis Solo dan Semen Padang bisa saja mengikuti jejak PSBS. Persis saat ini nangkring di peringkat di posisi 16 dengan 27 poin, kemudian Semen Padang di peringkat 17 dengan 20 poin.

Namun, pergeseran masih memungkinkan di empat laga tersisa, apalagi jarak Persis dan klub di atasnya tak terpaut jauh. Mereka dekat dengan Madura United di posisi 15 dengan 29 poin, kemudian PSM Makassar di posisi 14 dan Persijap Jepara di peringkat 13. Keduanya sama-sama mengoleksi 31 poin hingga pekan 30.

Sementara di Championship, Garudayaksa FC telah memastikan tiket promosi ke Super League musim depan. Kini, satu lagi wakil yang bakal mengikuti jejak mereka antara PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putera.