Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

JawaPos.com - Prediksi pertandingan timnas Arab Saudi kontra Uruguay akan dibahas dalam artikel ini. Skuad La Celeste, julukan Timnas Uruguay, dijagokan menang karena kedalaman skuad yang mumpuni.

Arab Saudi dan Uruguay akan membuka kampanyenya di Grup H Piala Dunia 2026. Bentrokan kedua kesebelasan bakal tersaji di Miami Stadium, Miami, Florida, Amerika Serikat, Selasa (16/6) dengan kick off pukul 05.00 WIB.

Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua kesebelasan untuk menjaga asa lolos ke fase gugur. Arab Saudi dan Uruguay diprediksi bakal saling sikut memperebutkan posisi kedua klasemen Grup H, mengingat Spanyol sangat diunggulkan untuk keluar sebagai juara grup.

Di atas kertas, Uruguay lebih dounggulkan ketimbang Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi. Skuad La Celeste adalah salah satu negara tersukses dalam sejarah Piala dunia dengan dua gelar juara (1930 dan 1950).

Uruguay juga sempat mencapai semifinal pada 2010. Skuad La Celeste berhasil melaju hingga perempat final pada edisi 2018, tetapi tersingkir di fase grup pada 2022. Mereka tentu ingin tampil lebih baik di edisi kali ini dengan generasi baru di bawah komando Marcelo Bielsa.

Sementara itu, Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan Asia yang memiliki rekam jejak panjang di panggung dunia. Skuad Green Falcons tercatat telah lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak tujuh kali, termasuk pada edisi kali ini.

Pencapaian terbaik mereka adalah ketika debut di 1994 dengan lolos ke fase grup setelah menumbangkan Maroko dan Belgia. Kejutan besar juga pernah dibuat Arab Saudi pada edisi 2022 dengan mengalahkan Argentina di laga pertama penyisihan grup dengan skor 2-1.

Dengan rekam jejak pernah menumbangkan raksasa Amerika Selatan, bukan tidak mungkin Arab Saudi bisa membuat kejutan untuk yang kedua kalinya dengan mengalahkan Uruguay. La Celeste pun wajib waspada dengan kekuatan kolektif skuad Green Falcons.