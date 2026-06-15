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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 22.15 WIB

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

Mehdi Taremi menjadi andalan Timnas Iran saat menghadapi Selandia Baru pada laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood. (Instagram @mehditaremiofficial9) - Image

Mehdi Taremi menjadi andalan Timnas Iran saat menghadapi Selandia Baru pada laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood. (Instagram @mehditaremiofficial9)

JawaPos.com — Timnas Iran akan menghadapi Timnas Selandia Baru pada laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Selasa (16/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Di tengah persiapan yang sempat terganggu situasi geopolitik negaranya, Team Melli tetap datang sebagai unggulan untuk mengamankan tiga poin pertama berkat pengalaman dan kualitas skuad yang lebih matang.

Mengapa Persiapan Iran Menjadi Sorotan?

Persiapan Timnas Iran menuju Piala Dunia 2026 tidak berjalan ideal. Situasi geopolitik yang melibatkan negara mereka dengan Amerika Serikat membuat fokus tim sempat terganggu sepanjang masa persiapan turnamen.

Iran bahkan harus menjadikan Meksiko sebagai markas sementara sebelum melakukan perjalanan menuju Amerika Serikat untuk memainkan pertandingan fase grup.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Amir Ghalenoei menjelang laga penting melawan Selandia Baru.

Meski menghadapi berbagai hambatan, Ghalenoei tetap optimistis. Menurutnya, para pemain menunjukkan komitmen tinggi dan mampu menjaga fokus meski berada dalam situasi yang tidak mudah.

“Kami telah melewati banyak tantangan selama proses kualifikasi,” ujar Ghalenoei. Pengalaman menghadapi tekanan diyakini menjadi modal penting saat tampil di panggung sepak bola terbesar dunia.

Bagaimana Kekuatan Iran dan Selandia Baru Jelang Laga?

Di atas kertas, Timnas Iran tetap menjadi salah satu kekuatan utama Asia.

Pengalaman tampil di berbagai turnamen internasional membuat mereka lebih diunggulkan dibandingkan Selandia Baru yang datang dengan status kuda hitam.

Editor: Estu Suryowati
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