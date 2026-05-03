Ogah Bebani Diri dengan Peluang Juara! Gustavo Almeida Pilih Fokus Bawa Persija Jakarta Sapu Bersih Semua Laga Sisa

Pemain Persija Jakarta Gustavo Almeida Dos Santos melakukan selebrasi usai membobol gawang Persita Tangerang pada pertandingan Super League di Stadion Sport Center Tangerang, Banten, Jumat (30/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida memilih fokus untuk membantu timnya menyapu bersih empat laga tersisa dalam BRI Super League 2025/2026 ketimbang sibuk membebani diri dengan hitungan matematis peluang Macan Kemayoran menjuarai liga.
Secara matematis Persija yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 62 poin dan terpaut tujuh poin dari Persib Bandung serta Borneo FC memang masih berpeluang menjadi juara, tapi harus mengharapkan hasil buruk bagi kedua tim pesaingnya tersebut.
“Seperti yang saya katakan, kami sekarang hanya berpikir hari demi hari, pertandingan demi pertandingan," kata Almedia dikutip dari laman resmi I.League, Minggu.
"Tentu kami ingin mencoba menjadi juara, tetapi saat ini lebih baik fokus untuk tetap bermain bagus. Kami hanya memikirkan satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," ujar dia menambahkan.
Baca Juga:Kapten Persebaya Surabaya Berjasa Besar Saat Libas PSBS Biak 4-0, Ini Pesan Bonek ke Bruno Moreira!
Persija bakal mengawali rangkaian laga pemungkas mereka dengan melawat ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (4/5), menghadapi Persijap Jepara yang masih terlibat perjuangan menghindari ancaman degradasi.
Setelah laga itu, Macan Kemayoran akan menjamu pimpinan klasemen sekaligus juara bertahan Persib pada Minggu (10/5). Enam hari berikutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan melakoni laga tandang melawan Persik Kediri, sebelum kemudian menutup liga di kandang sendiri menghadapi Semen Padang pada 23 Mei 2026.
“Kami terus melangkah maju dan bersiap untuk pertandingan minggu ini melawan Persijap. Kami memiliki kepercayaan satu sama lain, dan itu yang paling penting bagi kami,” kata pemain Brasil berusia 19 tahun tersebut.
Menurut Almeida, 12 poin dari empat laga tersisa wajib hukumnya didapatkan Persija. Jika tidak menjadi juara, empat kemenangan di empat laga terakhir akan membuat Persija menutup musim ini dengan sebaik-baiknya.
“Tentu saja, ketika kami tidak memenangkan pertandingan, semua orang merasa sedih. Karena kami berada di sini untuk menang dan memberikan kebahagiaan bagi para pendukung, keluarga, dan juga diri kami sendiri," ujarnya.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya