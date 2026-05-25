Fans Perkirakan Paulo Ricardo Tinggalkan Persija Jakarta, Berikut Polling-nya!

JawaPos.com - Bek asing Brasil, Paulo Ricardo, menjadi nama terkuat yang diprediksi akan meninggalkan skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta. Prediksi tersebut muncurl berdasarkan hasil polling yang dilakukan JawaPos.com melalui akun instagram resminya.

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta memiliki 11 pemain asing dalam mengarungi kompetisi Super League 2025/2026. Ke-11 pemain tersebut adalah Carlos Eduardo, Thales Lira, Gustavo Almeida, Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Maxwell Souza, Allano Lima, Bruno Tubarao, Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Alaeddine Ajaraie.

Tiga nama terakhir baru datang di bursa transfer paruh musim Super League 2025/2026. Namun, hanya Alaeddine Ajaraie saja yang berstatus sebagai pemain pinjaman dari klub India, NothEast United. Pemain berpaspor Maroko itu hanya dipinjam hingga akhir musim, artinya ia sudah harus kembali ke klub asalnya.

Menariknya, dari 11 pemain asing Persija Jakarta, hanya Gustavo Almeida saja yang masih terikat kontrak hingga 2027 mendatang. Sementara 10 pemain lainnya termasuk Alaeddine, kontraknya akan habis seiring kompetisi Super League yang telah berakhir.

Hingga kini, masa depan para pemain asing Persija Jakarta masih menjadi tanda tanya besar. Nah, JawaPos.com melakukan sebuah polling melalui media sosial instagram untuk menyerap aspirasi netizen mengenai legiun asing yang layak dilepas musim depan. Polling tersebut dilakukan pada Sabtu (23/5).

Polling pemain Persija Jakarta. (jawapos.com)

Dari 11 nama, JawaPos.com mengerucutkannya menjadi tiga nama berdasarkan penampilan paling minim musim ini. Ketiga pemain itu adalah Jean Mota, Paulo Ricardo, dan Gustavo Almeida. Sebenarnya, ada juga nama Alaeddine Ajaraie yang hanya mencatat 15 penampilan, tapi namanya tidak dimasukkan karena berstatus sebagai pinjaman.

Jean Mota tercatat baru tampil sebanyak 12 kali, Paulo Ricardo 11 penampilan, sementara Gustavo Almeida 20 penampilan. Catatan Gustavo Almeida sedianya sama seperti Thales Lira, namun ketika JawaPos.com melakukan voting, bomber asal Brasil itu masih mencatatkan 19 penampilan.