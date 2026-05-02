Kesampingkan Persib Bandung, Bomber Persija Gustavo Almeida Fokus ke Laga Tandang Kontra Persijap Jepara

JawaPos.com–Penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida mengesampingkan terlebih dahulu duel klasik melawan Persib Bandung. Gustavo menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah pertandingan melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026.

Duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung tersaji dalam pertandingan pekan ke-32 pada Minggu (10/5). Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga yang dinanti-nanti pencinta sepak bola Tanah Air.

Pertandingan tersebut bukan sekadar duel klasik. Melainkan pertemuan kedua tim itu akan menjadi laga yang menentukan arah tangga juara Super League 2025/2026. Mengingat, saat ini bisa dibilang ada tiga tim yang sedang bersaing dalam perburuan juara yakni Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta.

Kendati demikian, Gustavo belum memikirkan pertandingan bergengsi kontra Persib Bandung. Penyerang asal Brasil itu memilih untuk fokus menatap satu per satu pertandingan yang akan dimainkan Persija Jakarta.

”Kami hanya berpikir hari demi hari, pertandingan demi pertandingan,” kata Gustavo saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com beberapa hari lalu, dikutip Sabtu (2/5).

Ketimbang memikirkan perburuan mahkota juara, Gustavo memilih untuk memusatkan fokus ke laga tandang kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (4/5). Striker berusia 29 tahun itu bertekad membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan dalam laga tersebut.

”Kami hanya berpikir pertandingan demi pertandingan. Kami sekarang maju untuk bersiap minggu ini melawan Persijap (Jepara). Semoga di sana dapat tiga poin dan kemudian kembali bersiap melawan Persib di kandang dengan semua dukungan kami,” tutur Gustavo.

Persija Jakarta saat ini berada di posisi ketiga dengan raihan 62 poin, terpaut enam angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang memimpin klasemen. Secara matematis, mereka masih punya peluang untuk merebut gelar juara.