Tua-tua Keladi! David da Silva Jadi Favorit Top Skor Musim Ini, Kembali Bikin Hat-trick Setelah Menunggu 2 Tahun

JawaPos.com – Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Peribahasa itu sangat pas buat menggambarkan ketajaman striker Malut United David da Silva musim ini.

Di usianya yang ke-36, pemain asal Brasil itu nyatanya masih gacor. Da Silva tidak sekadar membawa Malut United menang 5-2 atas Persis Solo pada Sabtu (2/5) malam di Stadion Jatidiri Semarang. Melainkan juga tiga kali pemain asal Brasil itu menjebol gawang tim tamu.

Tambahan tiga gol ini juga melambungkan Da Silva jadi favorit top skor musim ini. Da Silva sampai pekan ke-31 memimpin daftar pencetak gol terbanyak Super League 2025-2026 dengan 22 gol.

Hat-trick Da Silva kali iniu juga terasa spesial. Sebab pemain kelahiran Guarulhos itu harus menunggu dua tahun untuk kembali membuat trigol.

Dari data Squawka, termasuk hat-trick melawan Persis maka Da Silva sudah membukukan enam kali hat-trick sepanjang karirnya di sepak bola Indonesia. Dan musim ini, Persis jadi korban perdana Da Silva.

Lima hat-trick lainnya dibukukan bersama Persib Bandung serta Persebaya Surabaya. Ketika membela Persib 2023-2024, hat-trick Da Silva terjadi dua kali. Sekali lawan Persita Tangerang (1/10/2023) serta lawan Persebaya (20/4/2024).

Saat berkostum Persebaya, catatan hat-trick Da Silva terjadi tiga kali di musim 2017-2018. Yaitu ketika lawan PS Tira (13/4/2018), kemudian versus Mitra Kukar (22/9/2018), serta lawan Bali United (18/11/2018).

“Apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan para pemain Malut United malam ini. Saya sangat menghormati kerja keras dan keinginan mereka untuk memenangkan pertandingan yang begitu luar biasa,” kata pelatih Malut United Hendri Susilo dalam situs resmi tim.