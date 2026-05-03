Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
Minggu, 3 Mei 2026 | 16.39 WIB

Tua-tua Keladi! David da Silva Jadi Favorit Top Skor Musim Ini, Kembali Bikin Hat-trick Setelah Menunggu 2 Tahun

David da Silva. (Istimewa) - Image

David da Silva. (Istimewa)

JawaPos.com – Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Peribahasa itu sangat pas buat menggambarkan ketajaman striker Malut United David da Silva musim ini.

Di usianya yang ke-36, pemain asal Brasil itu nyatanya masih gacor. Da Silva tidak sekadar membawa Malut United menang 5-2 atas Persis Solo pada Sabtu (2/5) malam di Stadion Jatidiri Semarang. Melainkan juga tiga kali pemain asal Brasil itu menjebol gawang tim tamu.

Tambahan tiga gol ini juga melambungkan Da Silva jadi favorit top skor musim ini. Da Silva sampai pekan ke-31 memimpin daftar pencetak gol terbanyak Super League 2025-2026 dengan 22 gol.

Hat-trick Da Silva kali iniu juga terasa spesial. Sebab pemain kelahiran Guarulhos itu harus menunggu dua tahun untuk kembali membuat trigol.

Dari data Squawka, termasuk hat-trick melawan Persis maka Da Silva sudah membukukan enam kali hat-trick sepanjang karirnya di sepak bola Indonesia. Dan musim ini, Persis jadi korban perdana Da Silva.

Lima hat-trick lainnya dibukukan bersama Persib Bandung serta Persebaya Surabaya. Ketika membela Persib 2023-2024, hat-trick Da Silva terjadi dua kali. Sekali lawan Persita Tangerang (1/10/2023) serta lawan Persebaya (20/4/2024).

Saat berkostum Persebaya, catatan hat-trick Da Silva terjadi tiga kali di musim 2017-2018. Yaitu ketika lawan PS Tira (13/4/2018), kemudian versus Mitra Kukar (22/9/2018), serta lawan Bali United (18/11/2018).

“Apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan para pemain Malut United malam ini. Saya sangat menghormati kerja keras dan keinginan mereka untuk memenangkan pertandingan yang begitu luar biasa,” kata pelatih Malut United Hendri Susilo dalam situs resmi tim.

Bermain dengan 10 pemain dan tertinggal gol lebih dahulu dari Persis nyatanya tidak mengendorkan daya gedor Malut United. Laskar Kie Raha justru sukses membalikkan situasi ketinggalann gol jadi keunggulan di akhir laga.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Update Klasemen Super League Usai Malut United Bantai Persis Solo: PSBS Resmi Degradasi, Persebaya Surabaya Keluar dari 4 Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League Usai Malut United Bantai Persis Solo: PSBS Resmi Degradasi, Persebaya Surabaya Keluar dari 4 Besar

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.01 WIB

Hasil Super League 2025/2026: David Da Silva Hattrick! 10 Pemain Malut United Cukur Persis Solo 5-2 - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: David Da Silva Hattrick! 10 Pemain Malut United Cukur Persis Solo 5-2

Minggu, 3 Mei 2026 | 05.32 WIB

Prediksi Malut United vs Persis Solo, Upaya Menolak Pasrah di Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Malut United vs Persis Solo, Upaya Menolak Pasrah di Jatidiri

Sabtu, 2 Mei 2026 | 20.59 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore