3 Fakta Eduardo Barbosa, Gelandang Baru Persik Kediri yang Tajam Menyerang dan Tangguh Bertahan

Eduardo Barbosa resmi berseragam Persik Kediri. (Persik Kediri)
JawaPos.com - Eduardo Barbosa telah resmi berseragam Persik Kediri untuk musim 2026/2027. Ia sudah diperkenalkan kepada para suporter di sosial media.
Kedatangan Eduardo Barbosa disebut Persik Kediri sebagai penyempurnaan di lini tengah. Pihak klub berharap, ia bisa memberikan kreativitas sebagai seorang gelandang.
"Welcome! Menyempurnakan lini tengah, Eduardo Barbosa menjadi warna baru yang siap memberikan kekuatan dan kreativitas untuk Macan Putih musim ini. Bem-vindo, Eduardo Barbosa!," tulis Persik Kediri Instagram.
Ada tiga fakta dari Eduardo Barbosa yang dikutip telah resmi menjadi pemain Persik Kediri. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Eduardo Barbosa mengawali kariernya di sepak bola Indonesia dengan bergabung PSBS Biak. Musim lalu, melansir Transfermarkt, pemain asal Portugal tersebut bermain sebanyak 27 pertandingan dan selalu menjadi pemain utama.
Sebagai gelandang, Eduardo Barbosa kerap membantu lini serang. Melansir laman I League, pemain 23 tahun tersebut melakukan 24 tendangan dan 12 tendangan tepat sasaran. Dari jumlah tersebut, ia mampu mencetak dua gol musim lalu bersama PSBS Biak.
Selain menyerang, Barbosa juga memiliki kemampuan bertahan yang baik. Secara statistik, ia mampu membaca permainan lawan dengan menciptakan 45 intersepsi. Pemain yang memiliki tinggi 1,80 meter tersebut juga tampil sangat tangguh dengan melakukan 23 tekel dan 18 sapuan.
Baca Juga:Persik Kediri Tampil di Turnamen Internasional di Malaysia, Marcos Reina Pasang Target Juara
Itu tadi tiga fakta Eduardo Barbosa yang merupakan pemain baru bagi Macan Putih. Menarik dinantikan performanya bersama Persik Kediri musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati