3 Fakta Eduardo Barbosa, Gelandang Baru Persik Kediri yang Tajam Menyerang dan Tangguh Bertahan

JawaPos.com - Eduardo Barbosa telah resmi berseragam Persik Kediri untuk musim 2026/2027. Ia sudah diperkenalkan kepada para suporter di sosial media.

Kedatangan Eduardo Barbosa disebut Persik Kediri sebagai penyempurnaan di lini tengah. Pihak klub berharap, ia bisa memberikan kreativitas sebagai seorang gelandang.

"Welcome! Menyempurnakan lini tengah, Eduardo Barbosa menjadi warna baru yang siap memberikan kekuatan dan kreativitas untuk Macan Putih musim ini. Bem-vindo, Eduardo Barbosa!," tulis Persik Kediri Instagram.

Ada tiga fakta dari Eduardo Barbosa yang dikutip telah resmi menjadi pemain Persik Kediri. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Pernah Main di PSBS Biak Eduardo Barbosa mengawali kariernya di sepak bola Indonesia dengan bergabung PSBS Biak. Musim lalu, melansir Transfermarkt, pemain asal Portugal tersebut bermain sebanyak 27 pertandingan dan selalu menjadi pemain utama.

2. Eduardo Barbosa Tajam saat Bantu Penyerangan Sebagai gelandang, Eduardo Barbosa kerap membantu lini serang. Melansir laman I League, pemain 23 tahun tersebut melakukan 24 tendangan dan 12 tendangan tepat sasaran. Dari jumlah tersebut, ia mampu mencetak dua gol musim lalu bersama PSBS Biak.

3. Pemain yang Bisa Jaga Pertahanan Selain menyerang, Barbosa juga memiliki kemampuan bertahan yang baik. Secara statistik, ia mampu membaca permainan lawan dengan menciptakan 45 intersepsi. Pemain yang memiliki tinggi 1,80 meter tersebut juga tampil sangat tangguh dengan melakukan 23 tekel dan 18 sapuan.