Eks Pemain PSBS Biak Jadi Rekrutan Baru Persita Tangerang, Ini Statistik dan Posisi Bermain Luquinhas!

JawaPos.com - Persita Tangerang telah resmi mendatangkan Luquinhas untuk menghadapi Super League musim 2026/2027. Pemain yang bakal memperkuat lini depan itu didatangkan dengan status bebas transfer dari PSBS Biak.

Menjadi rekrutan baru Persita membuat Luquinhas bangga. Pemain 29 tahun tersebut mengaku tidak sabar untuk segera bermain dengan tim yang bermarkas di Indomilk Arena tersebut.

"Menjadi sebuah kebanggaan bisa membela Persita untuk musim kompetisi baru dan saya tak sabar untuk bisa segera bermain serta mengenakan jersey klub kebanggaan asal Tangerang ini,” kata Luquinhas yang dikutip dari laman resmi Persita, Rabu (22/7).

Sebagai pemain baru, Luquinhas sudah siap memberikan yang terbaik untuk Persita. Selain itu, dia sudah mulai mengenal beberapa pemain seperti Eber Bessa, Rayco Rodriguez dan juga Igor Rodrigues.

"Saya akan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Saya juga sudah banyak mengenal para pemain di skuad Persita, mulai dari Eber Bessa, Rayco Rodriguez dan juga Igor Rodrigues. Saya tentu tidak akan sendirian dan butuh dukungan penuh dari rekan setim serta Persita Fans agar bersama bisa meraih hasil terbaik di setiap pertandingan,” pungkas Luquinhas.

Statistik Luquinhas dan Posisi Bermain Luquinhas datang ke Persita dengan performa gemilang bersama PSBS Biak musim lalu. Melansir Transfermarkt, pemain asal Brasil tersebut berhasil mengoleksi tujuh gol dan enam assist dari 34 pertandingan.

Selain itu, kartu kuning yang didapatkan Luquinhas juga cukup banyak. Musim lalu, dia menerima 10 kartu kuning dan tiga kali absen karena mendapatkan akumulasi.